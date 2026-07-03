Procuraduría investiga a concejal de Medellín por presunta incitación a la violencia

La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación contra concejal de Medellín, conocido como El Guri y por utilizar un bate, por sus presuntas declaraciones que incitarían a la violencia contra quienes votaron a favor en su momento del candidato Iván Cepeda en la jornada electoral.

Siguen los pronunciamientos tras las declaraciones del 23 de junio en la plenaria del Concejo de Medellín, del corporado Andrés Felipe Rodríguez, quien lanzó una polémica propuesta al Gobierno nacional electo de Abelardo De La Espriella, a raíz de los resultados de los comicios del pasado 21 de junio.

El polémico concejal, que anda con un bate y que hace parte del Centro Democrático, solicitó iniciar fumigaciones contra cultivos ilícitos y bombardeos en municipios antioqueños donde aumentó considerablemente la votación por Iván Cepeda como Campamento, donde hubo denuncias de constreñimiento de grupos armados como las disidencias de alias

'Calarcá'.

"No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos por Iván Cepeda a 2.500 y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda. Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí", declaró el corporado druante una sesión plenaria el apsado 23 de junio.



Al rechazo de la Defensoría del Pueblo, quien afirmó que los discursos que promueven violencia contra territorios y comunidades por sus decisiones políticas son incompatibles con la democracia, ahora se suma la Procuraduría General de la Nación que abrió una investigación disciplinaria contra el concejal Rodríguez Puerta, por sus declaraciones.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia establecerá si las manifestaciones atribuidas al concejal, relacionadas con posibles bombardeos y ataques contra determinadas zonas del país en las que un candidato presidencial obtuvo alta votación, fueron realizadas con ocasión del ejercicio de sus funciones y si constituiría una falta disciplinaria.

El órgano de control precisó que esta actuación se limita exclusivamente a los hechos ocurridos durante la citada sesión del concejo, sin perjuicio de otras situaciones que fueron mencionadas en las quejas ciudadanas y serán objeto de investigaciones independientes.