Movimiento Salvación Nacional denunció acto de vandalismo contra su sede en Cali

El Movimiento Salvación Nacional denunció un acto de vandalismo contra su sede en Cali, ocurrido durante la madrugada de este martes 9 de junio. Según informó la colectividad, las cámaras de seguridad captaron a un hombre encapuchado realizando grafitis sobre los microperforados de la fachada del inmueble, causando daños a las instalaciones del movimiento político.

Frente a estos hechos, Juan Carlos Salazar, coordinador de la campaña en el Valle del Cauca, rechazó lo sucedido y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de protección para la sede. Además, pidió que se adelanten las investigaciones correspondientes para identificar y judicializar a los responsables.

"Aquí estamos denunciando como la sede de salvación nacional de defensores de la patria ha sido vandalizada por integrantes del Pacto Histórico y de la primera línea en la ciudad de Cali. Rechazamos este tipo de actitudes, yo creo que esto no se puede presentar porque hoy son unos vidrios, mañana los romperán y después vendrán a agredir a las personas que hacen parte de nuestro partido y de nuestro movimiento", dijo Salazar.

El partido informó que ya presentó las respectivas denuncias ante la Comisión de Garantías Electorales, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.



"Rechazamos y solicitamos a las personas que se hagan las investigaciones del caso para que sean judicializadas las personas que cometen este tipo de actos en la ciudad. Estamos firmes por la patria y esperamos que estas cosas no se presenten en la ciudad de Cali", expresó el coordinador de la campaña en el Valle del Cauca.

Mientras avanzan las investigaciones, el movimiento político pidió garantías para el desarrollo de sus actividades y para la seguridad de sus integrantes en el departamento del Valle del Cauca a pocos días de las elecciones.

