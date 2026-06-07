Cárcel para hombre señalado de extraer y comercializar oro ilegalmente en los Farallones de Cali

Un juez de control de garantías envió a prisión a Juan Diego Acosta Yandi, alias "Guatín", señalado por la Fiscalía General de la Nación como uno de los principales cabecillas y articuladores de actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en el Valle del Cauca.

De acuerdo con la investigación, Acosta Yandi sería responsable de la extracción ilegal de oro en dos socavones, "Patequeso" y "La Martínez", ubicados en el sector Minas del Socorro, dentro del área protegida de los Farallones de Cali. Las labores mineras se realizaban sin títulos ni permisos ambientales.

"Un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a Acosta Yandi los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero e hidrocarburos e invasión de área de especial importancia ecológica", dice un comunicado emitido por la Fiscalía.

La investigación también indicó que el procesado, presuntamente en coordinación con otras personas, habría promovido el uso de explosivos y sustancias tóxicas como mercurio para la extracción del mineral, generando graves afectaciones al agua, el suelo, la flora y la fauna del ecosistema.



"Así, se logró la captura y judicialización de uno de los señalados articuladores principales de las actividades de minería ilegal en la región, como parte de la estrategia interinstitucional para proteger el ecosistema del Parque Nacional Natural Farallones de Cali. El hombre aceptó los cargos y, por disposición de una juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario", puntualiza el documento.

Los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores señalan, además, que el oro extraído era comercializado de manera clandestina en Cali, así como en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, en el Cauca.

