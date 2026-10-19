Hospitalizado líder de Galapa que recibió descarga eléctrica cuando cable de tensión le cayó encima

Bajo monitoreo permanente de los médicos por problemas relacionados con la presión arterial continúa el líder comunal de Galapa Jimmy Martínez, quien recibió una fuerte descarga eléctrica cuando un cable de alta tensión le cayó encima, en medio de las maniobras que estaban realizando varios vecinos suyos para intentar restablecer, por sus propios medios, el servicio de energía en la vereda Alpes de Sevilla.

Minutos antes del incidente, el mismo líder le había manifestado a una vecina que llevaba una semana reportando a la empresa Air-e el daño de un transformador y que, pese al insistente llamado, aún no recibía respuesta alguna de la compañía de energía; mientras, la comunidad seguía soportando días calurosos y noches a oscuras.

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"Llevo una semana haciendo reportes y reportes, y ellos (Air-e) no vienen. No nos consideran, estamos sin luz y eso no se hace", decía el líder.

Al poco tiempo de estas quejas, cuenta la comunidad, un grupo de vecinos optó por arreglar por sí mismos el daño en el transformador para reconectar el servicio de energía, pero la caída de un cable por poco electrocuta al líder Martínez.



Al respecto, la empresa Air-e sostuvo que este es un sector cuya infraestructura eléctrica subrnormal suele ser “objeto de constantes manipulaciones por parte de particulares y personas conocidas como ‘marañeros’, lo que genera afectaciones en el servicio”.

Aseguró que, justo el día del incidente, personal técnico de la compañía acudió al sector, pero debido a las lluvias no fue posible la atención; entonces, recomendaron a la comunidad no manipular las redes, pero hicieron caso omiso.

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Air-e informó que, a pesar de no operar las redes de la comunidad, porque es un sector subnormal, técnicos de la empresa están haciendo las labores necesarias para restablecer el servicio de energía, en común acuerdo con los usuarios y la alcaldía de Galapa.