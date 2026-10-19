Atlántico recupera una de sus principales playas, tras obras para frenar erosión en Santa Verónica

Después de años en los que la erosión costera amenazó las playas de Santa Verónica, afectó la actividad turística y puso en riesgo el sustento de numerosas familias; la Gobernación del Atlántico entregó las obras de estabilización que permitieron recuperar 2,1 kilómetros de litoral y más de 80.000 metros cuadrados de playa en este corregimiento de Juan de Acosta, transformando uno de los destinos más emblemáticos del departamento.

Con una inversión cercana a los $94.000 millones, la Administración departamental ejecutó una intervención de ingeniería costera orientada a frenar el avance de la erosión, estabilizar la línea de playa y recuperar las condiciones necesarias para el disfrute del mar y el fortalecimiento de la actividad turística.

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El gobernador Eduardo Verano destacó la construcción de tres nuevos espolones y el reforzamiento de una estructura existente, obras diseñadas para contribuir a la estabilización de la costa y favorecer la recuperación de la franja de arena.

"Esta es la transformación que queremos para el Atlántico: obras que resuelven problemas históricos y se convierten en oportunidades reales para la gente”, afirmó el gobernador Verano.



La intervención benefició a más de 8.000 habitantes y representó un avance para los restaurantes, caseteros, comerciantes, operadores turísticos y emprendedores que durante años vieron cómo la pérdida de playa afectaba sus negocios y reducía el atractivo de este destino.

“Durante años vimos cómo el mar se llevaba nuestra playa y nos preocupaba el futuro de Santa Verónica. Hoy estamos muy agradecidos por esta obra, porque recuperamos un lugar que queremos mucho y que significa el sustento de muchas familias. Volver a ver nuestra playa así nos llena de alegría y esperanza”, manifestó Jesús Molina, uno de los beneficiados.