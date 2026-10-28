Deslizamiento dejó ocho viviendas afectadas en Bello, Antioquia; hay dos personas heridas

En la comuna 6 del municipio de Bello, un desprendimiento de tierra provocado por las intensas lluvias generó momentos de pánico en el sector La Sonora, del barrio Villas del Sol.

El movimiento en masa impactó directamente la estructura de ocho viviendas y dejó a dos adultos mayores lesionados tras la caída de los muros de su residencia.

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La emergencia ocurrió cuando el colapso del terreno derribó paredes y cubiertas de dos de los inmuebles de la zona.

Los dos adultos mayores que se encontraban en el lugar sufrieron heridas. Uno de ellos fue atendido en el sitio por los socorristas, mientras que el segundo debió ser trasladado a un centro médico local, donde permaneció bajo observación hasta la mañana de este martes cuando se le dio de alta.



"Se presentó a causa de las fuertes precipitaciones un movimiento en masa que dio como resultado 8 viviendas afectadas y 2 lesionados. La Secretaría de Gestión del Riesgo, con su equipo técnico y social nos encontramos en el sitio brindando las recomendaciones y realizando la entrega de ayudas a las personas afectadas", indicó la funcionaria.

Tras la inspección técnica realizada por la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención a Desastres de Bello, los ingenieros determinaron el riesgo inminente en la zona y recomendaron la evacuación definitiva de las dos casas destruidas estructuralmente, así como la evacuación preventiva de las seis viviendas colindantes que se ubican sobre la franja de retiro de la quebrada.

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En el lugar, las autoridades municipales completaron el censo inicial con un saldo de 16 personas caracterizadas, quienes comenzaron a recibir kits de asistencia humanitaria y subsidios temporales, mientras los organismos de socorro mantienen el monitoreo sobre la ladera para evitar nuevos colapsos por saturación de agua en el suelo.

De igual manera, tras una reunión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres declaró la calamidad pública y urgencia manifiesta al considerar el movimiento en masa es de considerable magnitud y permanece activo, lo que podría comprometer la seguridad y la vida de las personas que habitan en sectores aledaños.