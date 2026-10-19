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Muere niña de 12 años por descarga eléctrica en conjunto residencial de Barranquilla

La Policía Judicial abrió una investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el suceso.

Descarga Caribe Verde.png
Lugar de los hechos en el que murió Isabel Sofía Castro, de 12 años.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Solo 12 años tenía Isabel Sofía Castro, la niña que falleció este domingo en la urbanización Caribe Verde, ubicada en el suroccidente de Barranquilla. Inocentemente, la menor había salido de su casa durante la lluvia para atrapar al gato que tenía como mascota y en el camino recibió una fuerte descarga eléctrica proveniente de los cables de un poste de alumbrado interno en el conjunto Vipa Verde.

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Las autoridades reportaron que el caso se registró a altas horas de la noche y fue su hermano quien se percató de su ausencia, viéndola luego tirada en el lugar. Aunque con la ayuda de vecinos fue llevada hacia un centro asistencial, fue imposible salvarle la vida.

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Deysi María Alvear, tía de la menor, declaró a las afueras de Medicina Legal que la familia está completamente devastada y que todo se derivó de la falta de mantenimiento en estos postes del área común del recinto en el que viven.

“Ya nos habían avisado que el poste estaba de esa manera. No le habían hecho mantenimiento, de allí viene el problema. No sabemos si la niña se resbaló, o se agarro. Llovió y todo estaba mojado y oscuro. Ella solo salió a coger el gato hasta que recibió la carga eléctrica. Su hermano se asomó por la ventana y con la lámpara del celular la alcanzó a ver, entonces enseguida se voló y la agarró. Junto con un vecino fue llevada hacia un hospital”, se puede escuchar en sus declaraciones.

La Policía Judicial abrió una investigación para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el suceso.

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Por otro lado, su tía Deysi Alvear contó que Sofía actualmente cursaba séptimo grado y que se caracterizaba por ser muy cariñosa.

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