Presidente despliega megaoperativo contra bandas en Barranquilla: hay más de 50 capturas

A la 1:00 de la madrugada de este viernes llegó el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, al Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla para liderar un megaoperativo en este territorio contra las estructuras criminales del Clan del Golfo, Los Costeños, Los Pepes, Los del Freseo y Los Porteños.

El presidente, al que se le vio dando órdenes a 587 hombres de la Policía y el Ejército portando un casco del Esmad en la cabeza, reportó la captura de varios cabecillas de estos grupos narcoterroristas, como él los califica.

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Precisó que, con corte a las 4 de la madrugada, la Policía y el Ejército ya habían logrado 34 allanamientos y 56 capturados: 28 en flagrancia y 28 por orden judicial, entre esos alias ‘Noño’, peligroso extorsionista.

En Barranquilla, 587 hombres de la Policía y el Ejército participaron en la Operación Blindaje 360: “Sin tregua al delito”, dirigida contra las estructuras narcoterroristas, sus fuentes de financiación y los homicidios, las extorsiones, los hurtos y las disputas criminales por el… pic.twitter.com/ABEsRcp5Df — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 16, 2026

"Alias Ñoño, 13 años de vida criminal, robando, extorsionando, secuestrando. Bienvenido a la patria milagro, Ñoño. Mira la cara de miedo que tienen. El mismo miedo que sienten las víctimas de estos bandidos", expresó De La Espriella.



Con esta redada, el presidente también persiguió a los mismos bandidos que días antes habían difundido audios o videos, retando a las autoridades, diciendo que no tenían miedo e insinuando que todos operativos eran pura palabrería.

Una vez los tuvo en frente, el jefe de Estado los encaró y les advirtió que les caerá todo el peso de la ley por hacer sufrir a la ciudadanía con su delincuencia.

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"¿Cómo era el cuento que no comías de tigre? ¿Que no comías de nada? Ah, ¿lo dijiste por joder? ¿Estás firme por la patria? Ah, dispuesto a todo. Miren, así es que se doma un bandido. ¡Bienvenido a la patria milagro!, le dijo el presidente a alias 'Queco', uno de los capturados.

Entre los capturados, 16 deberán responder por concierto para delinquir, 13 por hurto, nueve por tráfico de estupefacientes, ocho por porte ilegal de armas de fuego, tres por homicidio y siete por otros delitos.