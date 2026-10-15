Rescatan ingeniero secuestrado en Santa Marta, Magdalena: siete personas fueron capturadas

El Gaula del Ejército y la Policía lograron en las últimas horas rescatar sano y salvo al ingeniero civil Sergio Pablo Gutiérrez, de 63 años, quien había sido secuestrado desde este miércoles, 14 de octubre, en Santa Marta, Magdalena.

Las autoridades desplegaron un robusto operativo para dar con su ubicación en una vivienda del barrio Aeromar. Según los reportes, un video de supervivencia enviado a su familia, fue clave para llegar hasta ese lugar con labores de verificación e inteligencia.

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“¿Está contento?, ¿feliz? ya está con nosotros. No se preocupe, vamos para su casa, se reunirá con su familia. ¿Cuántos días lleva acá?, ¿desde ayer?, ya está con nosotros. Bienvenido”, le menciona uno de los agentes del Gaula Militar.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que, durante el operativo, fueron capturadas siete personas y aprehendidos dos menores, señalados de exigir $50 millones por su liberación.



Del mismo modo, en medio del procedimiento se incautaron un arma de fuego 9 mm con seis cartuchos, tres armas cortopunzantes y dos pistolas traumáticas.

En sus redes, el presidente De La Espriella escribió que “el secuestro y la extorsión tendrán todo el peso de la ley”. “Seguiremos trabajando para proteger la vida y la libertad de los colombianos”, finalizó.

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El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, también se pronunció por el caso: “¡La vida y la libertad son sagradas! Celebro la liberación del ingeniero Sergio Pablo Gutiérrez, de 63 años, y reconocemos la rápida y efectiva labor de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el Gaula y el grupo GOES, que permitió su rescate en menos de 24 horas. Esperamos que todo el peso de la ley recaiga sobre los implicados en este condenable secuestro. Gracias a nuestras autoridades por su compromiso con la vida, lo dijimos y así lo cumplimos: ¡la criminalidad no tiene cabida en Santa Marta!”

El Gaula del Ejército logró rescatar al ingeniero civil Sergio Pablo Gutiérrez, quien había sido secuestrado en Santa Marta. El presidente anunció que fueron capturadas 7 personas y aprehendidos 2 menores, señalados de exigir $50 millones por su liberación. #VocesySonidos pic.twitter.com/OCQ1Vp9vWd — Blu Caribe (@BLUCaribe) October 16, 2026

Otras capturas

Recordemos que este jueves también se logró la captura de 13 presuntos integrantes de una organización dedicada al narcotráfico transnacional llamada 'Nuevo Horizonte II,' que operaba en La Guajira y tenía conexiones para enviar cocaína a varios destinos internacionales.

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El presidente Abelardo De La Espriella fue el encargado de destacar la noticia, informando que entre los detenidos se encuentra Manuel Teodoro Weeber Castañeda, alias ‘Isen’, señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de esta estructura criminal, que además estaba al servicio de Los Pachenca y se comunicaban con Naín Andrés Pérez, alias ‘Bendito Menor’, abatido junto con su pareja por las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la información oficial, la red utilizaba rutas para transportar cocaína hacia el Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Además, presuntamente ejercía presiones sobre comunidades indígenas wayuu con el propósito de involucrarlas en sus actividades ilícitas.