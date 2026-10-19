Incautan ocho toneladas de cocaína en Cartagena: la ocultaron en panela en polvo

Un total de siete toneladas, 646 kilos y 400 gramos de clorhidrato de cocaína fueron incautados en el Puerto de Cartagena, en lo que han descrito las autoridades, como el mayor golpe al narcotráfico en esta terminal marítima en los últimos 10 años.

La droga fue encontrada en un cargamento de panela pulverizada, y fue detectada a partir de alertas en el proceso de verificación.

Incautan ocho toneladas de cocaína en Cartagena // Foto: Policía

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“Este importante resultado operacional refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las estrategias de control, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas. Con esta incautación, afectamos significativamente las finanzas de las organizaciones criminales y evitamos que millones de dosis de cocaína lleguen a los mercados ilegales”, aseguró el brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos.

De acuerdo con la Policía, con este resultado, que además es la incautación más grande bajo esta modalidad en el año 2026, se afectan las finanzas de los grupos criminales en más 42.000 millones de pesos, ya que se evita la comercialización de aproximadamente 19.116.000 dosis de cocaína en mercados ilegales.