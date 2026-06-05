Adulto mayor de 63 años murió por una golpiza en Medellín; autoridades investigan

Se confirmó la muerte de Hernando Ocampo Ospina, un hombre de 63 años que fue brutalmente golpeado en el corregimiento de San Antonio de Prado. Allí el hombre resultó afectado con un objeto contundente que posteriormente le causó la muerte.

Lo que se ha podido conocer es que esta agresión ocurrió el pasado 1 de junio y allí el hombre de 63 años fue trasladado hasta un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas que habrían sido propinadas con un objeto contundente.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, aseguró que toda la situación está siendo investigada por parte de las autoridades correspondientes para tratar de esclarecer con exactitud qué ocurrió con el adulto mayor.

"En medio de unos hechos que son parte de investigación. Hubo unas lesiones personales, hubo una agresión física contra esta persona, y mediante un objeto contundente le pegaron en su cabeza. Esta persona inicialmente quedó herida, por eso fue traslada", manifestó el funcionario.



A pesar de que el hombre estuvo varios internado debido a la gravedad de la golpiza, falleció en las últimas horas y se convirtió en la muerte violenta 111 en lo que va del año en la capital de Antioquia, es decir, hay una disminución en homicidios en comparación con el año pasado.

Los registros de las autoridades en Medellín reportan a la fecha una reducción del 25 % en las muertes violentas, ya que a la misma fecha del año anterior se habían reportado 148 homicidios. De momento son más de 35 muertes por temas de convivencia en la ciudad.