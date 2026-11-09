"Si no tiene nada que temer, que se quede": senador para que Petro no pueda salir del país

El senador Germán Rodríguez, del partido Salvación Nacional, anunció que solicitará ante la plenaria del Senado la revocatoria del permiso que le permite al expresidente Gustavo Petro salir del país durante un año. La iniciativa busca que el Congreso revise la autorización concedida el pasado 12 de agosto, luego de los nuevos escándalos y denuncias que han surgido alrededor de la anterior administración.

En entrevista con Recap Blu, el congresista defendió su propuesta y aseguró que el exmandatario debe permanecer en Colombia mientras se esclarecen los señalamientos.

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"Si no tiene nada que temer, pues que se quede y entregue los soportes", manifestó el senador.

Rodríguez explicó que su solicitud está relacionada con las recientes declaraciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, así como con las denuncias sobre presuntos contratos irregulares y posibles hechos de corrupción en diferentes entidades del Estado. También mencionó las investigaciones relacionadas con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), particularmente la captura de un funcionario señalado de participar en posibles interceptaciones y seguimientos a expresidentes de la República mediante dispositivos GPS instalados en sus vehículos blindados. Para el senador, estos hechos representan nuevos elementos que, a su juicio, justifican revisar el permiso otorgado a Petro.



El congresista también anunció que solicitará a la Secretaría del Senado información sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas para las salidas del expresidente. Según explicó, aunque la autorización tiene una vigencia de un año, Petro debe presentar informes cada vez que salga y regrese al territorio nacional, con el propósito de informar sobre sus desplazamientos. Rodríguez cuestionó si ese procedimiento se ha cumplido y pidió verificar los antecedentes documentales antes de discutir la posible revocatoria.

Sobre la posibilidad de que el Senado respalde la iniciativa, Rodríguez aseguró que ha sostenido conversaciones con diferentes congresistas para conseguir apoyo a la proposición. Aunque no dio nombres, afirmó que ha encontrado disposición entre algunos sectores políticos, incluido el Centro Democrático.

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"Hay que hacerles caer en cuenta que en esos tres meses hay nuevas pruebas. Es diferente el Gustavo Petro de hace tres meses. Pero vuelvo y repito, Eva Ferrer hace unas declaraciones demasiado graves donde habla de narcotráfico, armamento y de dinero", agregó.

Finalmente, Rodríguez insistió en que el objetivo de su propuesta es que el Congreso ejerza sus facultades y revise una autorización que, según su postura, debe responder a las circunstancias actuales.

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"Nadie está por encima de la ley", afirmó, al señalar que Gustavo Petro ya no ocupa la Presidencia de la República y que, por tanto, debe someterse a las decisiones de las instituciones.