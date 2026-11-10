Mujer creyó en una relación con Brad Pitt, se divorció y envió millones: terminó en un psiquiátrico

Una mujer francesa de 53 años creyó que mantenía una relación sentimental con el actor estadounidense Brad Pitt. La víctima, identificada como Anne, se divorció de su esposo y entregó sus ahorros a personas que se hicieron pasar por el artista mediante perfiles falsos, fotografías y videos creados con inteligencia artificial.

El engaño comenzó en febrero de 2023 y se prolongó durante aproximadamente un año y medio. Durante ese tiempo, los estafadores construyeron una relación virtual con la mujer, le enviaron mensajes románticos y utilizaron supuestas dificultades personales y médicas del actor para convencerla de que necesitaba ayuda económica.

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En total, Anne transfirió cerca de 830.000 euros, equivalentes a aproximadamente $3.045.104.000 colombianos, después de utilizar parte de la indemnización que recibió tras su divorcio y los ahorros que había acumulado. El caso, conocido a través de medios internacionales, muestra cómo los delincuentes recurren a herramientas de inteligencia artificial para fabricar pruebas audiovisuales y suplantar la identidad de figuras públicas.

Brad Pitt // Foto: AFP

¿Cómo comenzó la estafa en la que una mujer creyó hablar con Brad Pitt?

Anne se había registrado en Instagram en febrero de 2023, cuando atravesaba un periodo de distanciamiento matrimonial. Poco después, recibió un mensaje de una cuenta que decía pertenecer a Jane Etta, madre del actor.

La persona detrás del perfil le aseguró que había visto sus fotografías y consideraba que su hijo debía conocerla. Posteriormente, otra cuenta que simulaba ser Brad Pitt inició una conversación con ella y mencionó el supuesto respaldo de su madre.

Brad Pitt creado con Inteligencia Artificial Redes Sociales

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La comunicación se volvió frecuente. El falso actor le escribía a diario, le preguntaba por su trabajo y su rutina, y le enviaba poemas y mensajes de amor. Cuando Anne comenzó a dudar de su identidad, los delincuentes recurrieron a imágenes y videos generados con inteligencia artificial.

En uno de esos contenidos, el supuesto Brad Pitt aparecía en una cama de hospital y afirmaba que recibía tratamiento contra un cáncer de riñón. El material estaba diseñado para convencerla de que el actor atravesaba una situación médica que requería apoyo económico.

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¿Cómo terminó en un psiquiátrico?

Los estafadores también le hicieron creer que el actor quería enviarle regalos de lujo, pero que estos permanecían retenidos en aduanas o estaban bloqueados por sus trámites de separación. Con ese argumento, comenzaron a pedirle dinero.

Anne aceptó realizar varias transferencias. Durante ese periodo se divorció y recibió una indemnización económica. También utilizó los ahorros que había acumulado.

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En la etapa final del engaño, otros perfiles falsos se hicieron pasar por agentes del FBI para exigirle más dinero. Fue entonces cuando decidió acudir a las autoridades.

Brad Pitt en 'F1' // Foto: AFP

Al descubrir que la relación nunca había existido y que había sido víctima de una estafa, Anne sufrió una crisis psicológica y fue internada en una clínica psiquiátrica. Posteriormente, también enfrentó burlas y comentarios en redes sociales tras la difusión pública de su caso.

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La historia muestra cómo los delincuentes pueden utilizar imágenes y videos manipulados para suplantar identidades. Por eso, las solicitudes de dinero de personas conocidas únicamente por internet deben verificarse antes de realizar cualquier transferencia.