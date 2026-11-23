Cinco organizaciones de militares retirados le hicieron un fuerte llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la manera en que está atribuyendo responsabilidades a diez generales retirados del Ejército, señalados como máximos responsables en el Caso 03, que investiga los llamados falsos positivos.

Las organizaciones firmantes, ACORE, el Cuerpo de Generales y Almirantes, el Cuerpo de Generales de la Reserva del Ejército, FECOLSURE y ACOSIPAR, cuestionaron que la JEP utilice el concepto de 'conteo de cuerpos' para referirse a una supuesta política de facto dentro del Ejército.

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Sin embargo, las asociaciones sostienen que demostrar que hubo crímenes, presiones por resultados o fallas en los controles no significa automáticamente que existiera una orden o política institucional para asesinar personas.

"Exigimos a la JEP distinguir entre políticas oficiales, conductas individuales, prácticas irregulares y la supuesta «política de facto» de alcance nacional, acreditando rigurosamente su origen, conocimiento, aplicación y alcance", solicitan en el documento.



En donde la JEP, específicamente, Catalina Díaz, presidenta de la sala de Reconocimiento de Verdad, habría mencionado, entre tanto, que: "La política de facto, las bajas en combate como medida del éxito militar. En este proceso se consolidó al interior del Ejército Nacional una política de facto que privilegió el número de bajas en combate como principal indicador de éxito operacional. Esta política se desarrolló de manera paralela a las directrices oficiales de seguridad y defensa del Estado que contemplaban diferentes mecanismos legítimos para enfrentar a los grupos armados ilegales".

Otro de los cuestionamientos tiene que ver con la responsabilidad de mando. Las organizaciones recuerdan que un general no puede ser considerado responsable de un crimen simplemente por el cargo o el rango que tenía.

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Según el régimen constitucional, deben demostrarse elementos como el control efectivo sobre los subordinados, el conocimiento de los hechos y la capacidad real para prevenirlos, detenerlos o promover las investigaciones correspondientes.

También advierten que términos como 'sistemático', 'generalizado' y 'política de facto' tienen consecuencias jurídicas muy importantes y, por tanto, deben estar respaldados por pruebas.

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"No puede conducir a la estigmatización del Ejército Nacional ni de los miles de militares que cumplieron legítimamente sus deberes constitucionales. Los delitos generan responsabilidades individuales, no condenas colectivas", señalan.

Las asociaciones también piden revisar la forma en que se presentan las cifras de víctimas y los criterios utilizados para contabilizarlas. Consideran que los números no pueden reemplazar las pruebas judiciales ni utilizarse para establecer qué actor del conflicto tuvo mayor responsabilidad. Además, reclaman equilibrio en las investigaciones sobre los crímenes atribuidos tanto a integrantes de la Fuerza Pública como a las antiguas FARC-EP.

Otro punto central es la defensa del debido proceso y la presunción de inocencia. Las organizaciones sostienen que los comparecientes ante la JEP tienen derecho a controvertir las acusaciones y a no reconocer responsabilidad si consideran que no cometieron los hechos.

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"Nadie puede ser presionado a aceptar señalamientos para evitar consecuencias desfavorables por ejercer legítimamente su defensa. La responsabilidad penal se demuestra con pruebas, no se presume por la decisión de defenderse", afirmaron.

De esta forma, las asociaciones exigen a la JEP explicar las pruebas que sustentan la supuesta política de 'conteo de cuerpos', establecer las responsabilidades de cada uno de los generales señalados y aplicar correctamente las normas sobre responsabilidad de mando, bajo la imparcialidad, transparencia y el mismo rigor frente a todos los actores que participaron en el conflicto armado.

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Finalmente, los militares retirados aseguran que su pronunciamiento no busca defender la impunidad ni desconocer los derechos de las víctimas. Insisten en que los responsables de delitos deben ser investigados y sancionados, pero advierten que las decisiones judiciales deben sustentarse en pruebas y no en generalizaciones.