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Blu Radio  / Nación  / De 2.374 falsos positivos determinados en autos por la JEP, 1.956 han sido plenamente identificados

De 2.374 falsos positivos determinados en autos por la JEP, 1.956 han sido plenamente identificados

Estos autos corresponden a decisiones judiciales mediante las cuales la Sala de Reconocimiento de la JEP ha logrado esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.

JEP.jpg
JEP.
Foto: Procuraduría.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de jun, 2026

A través de una respuesta oficial a un derecho de petición presentado por el ciudadano Juan José Serrano, en el que solicitó información sobre el estado de identificación de las víctimas investigadas dentro del Caso 03, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entregó un balance sobre los avances relacionados con los ‘falsos positivos’.

Según la respuesta, con corte a 2025, la JEP ha determinado judicialmente 2.374 víctimas dentro de los Autos de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 03.

De ese total, 1.956 corresponden a personas plenamente identificadas, mientras que 418 continúan sin identificar.

Se trata de víctimas respecto de las cuales la Sala ha adelantado un proceso de contrastación judicial que permitió establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, así como su relación con los patrones de macrocriminalidad investigados en los distintos subcasos territoriales.

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La información entregada también detalla la distribución de las víctimas determinadas por territorios. El mayor número corresponde al subcaso de la Costa Caribe, con 737 víctimas documentadas entre los dos periodos analizados. Le siguen Casanare, con 546 víctimas; Antioquia, con 507 casos entre los dos periodos investigados; Meta, con 209; Huila, con 208; Norte de Santander, con 120; y el caso conjunto de Dabeiba, con 47 víctimas.

Cabe recordar que hace algunos meses la JEP actualizó el universo provisional de víctimas del Caso 03 tras ampliar el periodo de análisis e incorporar nuevas fuentes de información. Además, reportó 7.837 casos ocurridos entre 1990 y 2016.

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