Paloma Valencia por presidencia de Senado: "Si Gobierno es coherente, única elección es la del CD”

Paloma Valencia habló en Mañanas Blu, sobre la disputa por la presidencia del Senado, defendiendo lo que considera un derecho legítimo de su partido tras los resultados electorales. Enfatizó que el Centro Democrático debe liderar la corporación basándose en la votación obtenida y en la coherencia ideológica que el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella prometió a sus electores.

Derecho por votación y tradición parlamentaria

Valencia argumentó que la presidencia del Senado no es una concesión del Ejecutivo, sino un resultado de la voluntad popular expresada en las urnas. Según la senadora, su colectividad es la fuerza política de derecha más votada en Colombia, contando con 47 congresistas.

"Nosotros ganamos el derecho a ser el primer presidente del Congreso de la República, porque así se ha hecho en todas las anteriores presidencias", afirmó, subrayando que "ese no es un regalo que hace el presidente o que hace el ministro del Interior".

Sobre la eventual elección de Alfredo Deluque, impulsada aparentemente por el ministro del Interior, Rodrigo Lara; la senadora cuestionó la lógica de elegir a alguien que participó en el gobierno de Gustavo Petro y en la implementación de los acuerdos de La Habana, contrastándolo con las promesas de campaña de De La Espriella.



El senador Alfredo Deluque durante una entrevista Foto: Facebook Alfredo Deluque

"¿Cómo es que van a reemplazar el mayor partido de derecha que somos tibios por los que han estado en contra de todas las posiciones importantes que ha tenido el partido y que dice defender el presidente?", cuestionó Valencia.

Para ella, la decisión es clara: "La coherencia hoy, la que le ha prometido el presidente De La Espriella a los colombianos, se representa en la elección de Honorio Henríquez... Si el gobierno es coherente... la única elección posible entre los congresistas que hay es la del Centro Democrático".

Abelardo De La Espriella. Foto: Suministrada

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A pesar de las tensiones, Valencia aclaró que el Centro Democrático se declaró partido de gobierno de manera incondicional y sin buscar prebendas. "Nosotros no somos un partido extorsivo, pero nosotros sí somos un partido coherente", sentenció, negando haber tenido reuniones privadas o solicitudes de cargos con el presidente electo.

Escuche aquí la entrevista: