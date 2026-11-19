En entrevista con Noticias Caracol, la viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, hizo nuevas revelaciones sobre la investigación que se adelanta por el magnicidio del precandidato presidencial, perpetrado el 7 de junio de 2025.

Tarazona señaló que existe un video en el que se evidenciaría la presencia de dos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en el parque El Golfito, del barrio Modelia, el día del atentado. La mujer cuestionó esta situación, teniendo en cuenta que dicha entidad no tenía a su cargo la seguridad del precandidato presidencial y depende directamente de la Presidencia de la República.

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“Este video fue corroborado por parte de la Fiscalía, también fue analizado por parte de organismos internacionales para determinar si había sido alterado con inteligencia artificial o algún otro método de tecnología y se dio la veracidad del video, se estableció la veracidad del video y se puede ver claramente las caras de dos personas que hacen parte del DNI (...) Hoy la Fiscalía está terminando de establecer quiénes eran estas personas y por qué estaban en el momento del magnicidio de Miguel. ¿Qué hacían funcionarios del DNI en el momento en que estaban atentando contra la vida de Miguel?”, sostuvo.

La condición del legislador había vuelto a crítica después de sufrir una nueva hemorragia cerebral relacionada con el intento de asesinato. Foto: AFP

Otra de las revelaciones tiene que ver con la presunta participación de diferentes grupos y disidencias de las Farc en la planificación, organización, financiación y ejecución del crimen.



Tarazona aseguró que existe información sobre un disidente que habría transportado 500 millones de pesos, adicionales a los 1,5 millones de dólares que presuntamente le habrían entregado a alias 'El Viejo' para financiar el homicidio.

“Lo que parece ser y lo que me dicen a mí en la Fiscalía —esto no es una suposición ni una opinión personal— es que distintos grupos y distintas disidencias de las Farc se habían organizado y se habían repartido el costo del magnicidio de Miguel y que esto había sido articulado entre varios cabecillas”, agregó.

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La viuda de Uribe Turbay también reiteró sus señalamientos contra la excongresista del partido Comunes, Sandra Ramírez, por su presunta participación y conocimiento del plan para atentar contra el precandidato presidencial. Según Tarazona, Enrique Marulanda, hijo de crianza de la excongresista, se habría reunido con alias 'El Viejo' para entregarle el dinero destinado a financiar el magnicidio. Además, aseguró que esos encuentros en el Caquetá coincidirían con varios viajes que realizó la senadora a esa región semanas antes del atentado.

Tarazona aseguró que toda esta información está siendo investigada por la Fiscalía, con el propósito de identificar a los determinadores del magnicidio y establecer si existe alguna responsabilidad de los excongresistas de Comunes Sandra Ramírez y Marcos Calarcá, así como determinar si hubo alguna responsabilidad del Gobierno del expresidente Gustavo Petro en el crimen.