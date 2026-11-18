El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Carlos Ríos, llegó a la Fiscalía General de la Nación para ampliar la denuncia y su declaración sobre las presuntas irregularidades que, de acuerdo con sus señalamientos, habrían ocurrido durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro y que estarían relacionadas con la contratación de 48 mujeres en esa entidad.

Ríos ha señalado que esas mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante el otorgamiento de contratos irregulares y ha denunciado, además, que la Casa de Nariño habría sido utilizada durante el anterior gobierno para realizar fiestas e ingresar mujeres, en lugar de desarrollar actividades propias de la función gubernamental.

Escándalo de 'sexocontratos' entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro. Foto: Redes sociales y captura de video

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La ampliación de la denuncia se produce en medio de los anuncios realizados por el actual Gobierno frente a lo que ha denominado ‘sexo contratos’. El presidente Abelardo de la Espriella respaldó públicamente las denuncias presentadas por el director del DAPRE y, en el marco de sus anuncios sobre el bloque anticorrupción, aseguró que será presentado ante las autoridades un dosier con pruebas relacionadas con estos señalamientos.

El presidente aseguró que el bloque entregará información de otros procesos, como la supuesta infiltración en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como una solicitud de una copia del censo electoral a la Registraduría Nacional antes de las elecciones.



Además, el Gobierno informó recientemente sobre presuntas intimidaciones contra Carlos Ríos, ocurridas después de que el director del DAPRE hiciera públicas sus denuncias sobre los llamados ‘sexo contratos’. De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado 28 de octubre tres personas ingresaron a la vivienda del funcionario.

Según el reporte entregado por el Gobierno, esas personas fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades. Al verificar sus antecedentes, se habría establecido que registraban anotaciones por homicidio y hurtos agravados. Además, se informó sobre la presencia de otra persona en inmediaciones del colegio de los hijos de Ríos, quien se retiró del lugar cuando llegó la Policía y no fue capturada.

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Dentro de las diligencias que se proyectan en este caso también se contempla la posibilidad de realizar inspecciones en las instalaciones del DAPRE. El objetivo sería recolectar documentos y otros elementos materiales probatorios que permitan verificar los señalamientos relacionados con las contrataciones y las demás situaciones denunciadas.

La investigación también tendrá como elemento de interés la declaración de Deicy Jiménez, quien está relacionada con las actuaciones que adelantan las autoridades sobre las presuntas irregularidades en la contratación durante el gobierno Petro. De acuerdo con lo previsto, Jiménez comparecería este viernes ante la Fiscalía, después de que dos citaciones anteriores fueran aplazadas.

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La declaración de Jiménez será uno de los elementos que deberán valorar los investigadores dentro del proceso, junto con los documentos, comunicaciones y demás elementos que sean incorporados al expediente. La Fiscalía deberá determinar el alcance de cada uno de estos elementos y establecer si permiten confirmar o descartar las hipótesis planteadas en las denuncias.