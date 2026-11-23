El presidente Abelardo De La Espriella ordenó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) implementar, junto con los operadores de internet y telefonía satelital, medidas para impedir el acceso a internet y redes móviles desde las cárceles del país, como parte de las acciones para combatir las extorsiones y otras actividades delictivas que se originan desde los centros penitenciarios.

La Presidencia informó que el MinTIC formuló cargos contra Starlink Colombia y cuatro proveedores de telefonía móvil, luego de operativos sorpresa realizados en establecimientos penitenciarios. Uno de estos procedimientos tuvo lugar en la cárcel La Picota, donde fueron incautadas 3.754 tarjetas SIM, 582 celulares, 38 módems y seis antenas de conexión satelital Starlink.

Establecimiento Carcelario La Modelo. Foto: EFE.

Publicidad

El jefe de Estado advirtió que se utilizarán mecanismos jurídicos y técnicos para cortar las comunicaciones de los internos. Sin embargo, la implementación de estas medidas también ha generado preocupación entre habitantes y comerciantes ubicados en zonas cercanas a los centros penitenciarios, particularmente por el posible impacto sobre la señal celular y los servicios de internet que utilizan para sus actividades cotidianas.

En inmediaciones de la cárcel El Buen Pastor, ciudadanos consultados respaldaron la adopción de controles dentro del establecimiento para evitar las extorsiones, pero manifestaron preocupación por una eventual afectación de las comunicaciones en los barrios aledaños.



Carlos Jiménez explicó que el problema se presenta especialmente para quienes dependen de los servicios digitales para realizar pagos y otras actividades. “Grave, porque si uno va a hacer una consignación, va a sacar plata, pues queda uno totalmente incomunicado y de todas maneras uno necesita el servicio. Pues sí, deberían tomar esas medidas, pero en la sola cárcel, o sea, alrededor de la cárcel nomás, pero no afectar los barrios o casas y comercios cercanas”, señaló.

Luis Vallejo también consideró necesario fortalecer las medidas dentro de la cárcel para enfrentar las llamadas de extorsión, pero advirtió sobre las consecuencias para los comerciantes que utilizan permanentemente sus teléfonos. “Aumentar las medidas ya en la cárcel sería hasta buena porque pues igualmente con tanta vaina que hay ahorita que lo extorsionan a uno por los teléfonos, con llamadas a todo momento, que préstamos, que roban y bueno. Pero la vaina es que eso pues aquí y a nosotros, los comerciantes que manejamos esa parte, pues nos va a molestar porque no es la misma señal, porque ya ahorita uno maneja todo es por celular, pagos, llamadas, que mándeme videos, que manden esto, entonces ese es el único problema”, afirmó.

Publicidad

Por su parte, Manuel Neusa pidió que los habitantes de las zonas cercanas también sean tenidos en cuenta en la implementación de las medidas. “Claro, lógico, que nos tengan en cuenta lógico, porque al fin y al cabo somos vecinos y tenemos que estar seguros, como sea”, manifestó.

El experto en seguridad Andrés Nieto señaló que el problema de las comunicaciones desde las cárceles tiene una relación directa con las extorsiones. “Según datos de la misma Fiscalía, en los últimos 5 años, entre el 65 y el 82% de las extorsiones que se realizan en este país vienen desde un centro carcelario. Eso es una vergüenza en términos que demuestra no solo el tema de tecnología, de ingreso de SIM card, la falta de regulación frente a los titulares de las líneas y los teléfonos, sino que, definitivamente, las cárceles están en manos es de redes criminales, de bandas y de mafias, y no del Estado”, aseguró.

Publicidad

Nieto sostuvo que el bloqueo tecnológico debe estar acompañado de medidas para recuperar el control de los centros penitenciarios y señaló que existen alternativas para evitar que la restricción de señal afecte a los habitantes de los sectores vecinos.

“En el resto del mundo, ya se tiene la tecnología para que se pueda bloquear el Internet y la señal celular dentro de una cárcel sin afectar las viviendas vecinas. Para ello, lo que sí es cierto es que se tienen que utilizar tecnologías de precisión y no bloqueadores genéricos”, explicó.

El experto agregó que se podrían implementar sistemas que permitan delimitar con precisión las zonas de bloqueo y trabajar directamente con los operadores. “Es decir, no el bloqueador más bajo, más barato o el más antiguo, que lo que hace es enviar unas ondas para hacer caer esas señales, sino que se puede georreferenciar, incluso hasta qué punto exacto, latitud, longitud, hasta qué coordenada es que se bloquea”, indicó.

Publicidad

También planteó la necesidad de revisar el manejo de las conexiones satelitales. “Hoy se tiene un vacío respecto al Internet satelital, que no está conectado por fibra óptica, que no está conectado en redes tradicionales, sino que, precisamente, son casi con antenas que se instalan y se conectan sin ningún tipo de cable a un satélite, y eso no está regulado en este país”, afirmó.