El sol de estos días de noviembre no es una buena noticia para el país. Por el contrario, está llevando al sistema eléctrico a un punto cada vez más vulnerable al riesgo de un apagón en Colombia, justo en el arranque de la fase más dura del fenómeno de El Niño.

Con la falta de lluvias, el nivel de agua en los embalses cayó con fuerza en la última semana. Según XM, el administrador del sistema, si esa tendencia se mantiene, terminaríamos oficialmente el invierno con el 74,5 % y no cumpliríamos la meta de las autoridades de tener las reservas en el 80 %.

Enchufe eléctrico. Foto: Enel.

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Aquí la responsabilidad también está en manos de los hogares: queda una semana de lluvias para ahorrar agua y cada gota esta semana será clave porque lo que viene puede ser El Niño más intenso de los últimos 76 años, según los pronósticos del Ideam.

"Los resultados indican que, con aportes hídricos similares a los registrados entre 2015 y 2017 y una generación térmica de 85 GWh-día, no se contaría con recursos suficientes para cubrir completamente la demanda en marzo y abril de 2027", dice XM en su reporte semanal.



Como referencia, en la última semana las plantas térmicas generaron 87,89 GWh/día en promedio y solamente en 16 días de los últimos 74 el país ha logrado cumplir con la meta de generación térmica.

Energía / Bombillo Foto: Bing Image Creater

El panorama es tan complejo que XM está hablando de la necesidad de tomar medidas adicionales como implementar "mecanismos inmediatos y efectivos de gestión de demanda, e intensificar campañas ahorro de energía". En noviembre, la demanda de electricidad aumentó 3,9 % frente al año pasado. Pese al programa de ahorro voluntario de energía en Chocó, el consumo de electricidad se disparó y aumentó también en Guaviare, en la región centro del país y en el Eje Cafetero.

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El administrador del sistema también pide facilitar la entrada de nueva energía al sistema y anticipar cualquier novedad en las plantas de generación. En otras palabras: el margen de maniobra para imprevistos es "escaso".