Masacres en Colombia aumentaron un 14% en comparación al 2025 según cifras de Indepaz

Las masacres en Colombia en lo corrido del 2026 llegaron a 89 casos, según cifras entregadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, lo que representa un aumento del 14 % frente a las 57 masacres registradas en el mismo periodo de 2025, cuando el total anual llegó a 78.

Los datos se conocen apenas horas después de que se registraran dos masacres en el departamento del Valle del Cauca en las últimas 48 horas, departamento que, de acuerdo con la organización, continúa entre los territorios más afectados por la violencia contra la población civil.

“Sí, lastimosamente, el Valle del Cauca continúa siendo uno de los departamentos donde la violencia, pues, se ha ensañado contra la población civil y, entre otras, por la misma disputa de territorial que tienen los grupos armados, especialmente las bandas criminales locales, como la Inmaculada, los Flacos en el norte del Valle, o grupos armados en el sur del Valle, especialmente los asociados al bloque occidental del Estado Mayor Central”, declaró el director de Indepaz, Leonardo González.

🔴 #89MasacresEn2026



📆 Fecha: 06/09/2026

📍 Lugar: Santiago de Cali, Valle del Cauca.

👥 N.º de víctimas: 3 personas



➡️En el barrio Alto Nápoles, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, varios hombres ingresaron a un establecimiento y dispararon contra algunas de las personas… pic.twitter.com/NcCKmaEhV3 — INDEPAZ (@Indepaz) September 7, 2026

Para la organización, dicho aumento está relacionado con las disputas territoriales entre grupos armados y bandas criminales en los diferentes territorios del país.



“Esta presencia, pues, ejerce violencia, especialmente contra población civil, que son los primeros afectados por este tipo de masacres”, afirmó.

González señaló, además, que estos hechos se concentran en varios focos de conflicto, entre ellos el Catatumbo, Chocó, Bajo Cauca y Nordeste antioqueño, el Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Guaviare, Arauca, Huila y Tolima.

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González cuestionó, además, que, pese a las alertas de la Defensoría del Pueblo, en muchos de estos territorios las recomendaciones no se estarían implementando de manera efectiva.

“Las alertas tempranas tienen al final una serie de recomendaciones a las instituciones, a la Fiscalía, al Ministerio de Defensa, a las Alcaldías, a las Personerías, al ICBF, bueno, a diferentes instituciones, y aquí lo importante es que a estas recomendaciones se les preste la mayor atención por parte del Estado, pero, lastimosamente, se han convertido las alertas en una serie de documentos que están diciendo lo que va a suceder, y luego sucede por la ausencia de la implementación de estas alertas por parte del Estado”, agregó.

Entre tanto, el director de Indepaz también destacó algunas cifras que tuvieron disminución frente al mismo periodo del año pasado. Por ejemplo, este año se ha presentado una reducción en los homicidios de líderes sociales, pues hasta el 07 de septiembre se han reportado 104 asesinados; sin embargo, permanece la preocupación por estas acciones.

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“A esta misma fecha, en septiembre 7 que estamos, iban 142 el año pasado, es decir, había una disminución de homicidio de líderes sociales, igual que una disminución en el homicidio de firmantes del acuerdo de paz”, indicó.

En contraste, aunque el aumento más significativo se observó en las masacres, el desplazamiento forzado también presentó una disminución frente al 2025, cuando la situación en Norte de Santander, especialmente en el Catatumbo, elevó las cifras nacionales.

Es por esto por lo que desde Indepaz hacen un llamado para cesar la violencia contra la población civil, respetar el derecho internacional humanitario y mantener abiertas las conversaciones de paz, al considerar que los ceses al fuego y las negociaciones han coincidido con reducciones en algunos indicadores de violencia.