En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Primer semestre de 2026 cerró con 78 líderes sociales asesinados y 68 masacres: Defensoria

Primer semestre de 2026 cerró con 78 líderes sociales asesinados y 68 masacres: Defensoria

Cuando aún faltan cinco meses para terminar 2026, el país ya acumula 68 masacres, es decir, el 87,2% de las registradas en el año anterior.

Defensoría
Defensoría
Foto: Defensoría
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

Durante los primeros seis meses de 2026, la violencia contra líderes sociales y comunidades continuó afectando a los territorios. La Defensoría del Pueblo reportó el asesinato de 78 líderes y lideresas sociales hasta junio de este año. La entidad insistió en la necesidad de fortalecer las medidas de protección para quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la construcción de paz en el país.

Según el informe, entre las víctimas se encuentran 17 líderes y 61 líderes sociales. Abril fue el mes más crítico del semestre, con 18 homicidios registrados. En cuanto a la distribución territorial, el departamento del Cauca concentró el mayor número de casos con 19 asesinatos, seguido por Antioquia con 11 y Norte de Santander con siete.

La Defensoría también reportó que, durante el mismo periodo, fueron asesinados cuatro firmantes del Acuerdo de Paz en hechos ocurridos en los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila, lo que mantiene las alertas sobre las garantías de seguridad para quienes adelantan su proceso de reincorporación.

Celebración del acuerdo de paz en 2016 / AFP, archivo
Celebración del acuerdo de paz en 2016 / AFP, archivo

Por otro lado, la entidad documentó 68 masacres entre enero y junio, con un saldo de 272 personas asesinadas. Nuevamente, Cauca encabezó la lista con 10 casos, seguido de Antioquia con nueve y Norte de Santander con ocho, departamentos que continúan concentrando buena parte de las afectaciones por el conflicto y la presencia de grupos armados ilegales.

Las cifras coinciden con las alertas que han venido haciendo organizaciones sociales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante todo 2025 se registraron 78 masacres con 256 víctimas. Sin embargo, cuando aún faltan seis meses para terminar 2026, el país ya acumula 68 masacres, es decir, el 87,2 % de las registradas en todo el año anterior.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las autoridades para adoptar medidas eficaces que garanticen la vida e integridad de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, al considerar que su labor es fundamental para la protección de las comunidades y la consolidación de la paz en los territorios.

Vea también:

Cabecilla del Clan del Golfo.
Judicial

A la cárcel presunto cabecilla del Clan del Golfo vinculado al asesinato de líder social en Chocó

Defensoría
Nación

Más de 80.700 personas fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento este año: Defensoría

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Defensoría del Pueblo

Asesinato líderes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad