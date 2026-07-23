Más de 80.700 personas fueron víctimas de desplazamiento y confinamiento este año: Defensoría

El conflicto armado dejó 80.747 personas afectadas por desplazamientos forzados masivos y confinamientos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con el más reciente boletín de la Defensoría del Pueblo sobre movilidad humana. Entre enero y junio, la entidad documentó 79 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 15.960 personas, y 44 eventos de confinamiento, con 64.787 personas cuya movilidad quedó restringida por la presencia y acciones de grupos armados. La Defensoría advierte que estas cifras reflejan la persistencia de la crisis humanitaria en varias regiones del país.

El informe muestra que Norte de Santander fue el departamento más golpeado por el desplazamiento forzado durante el semestre, con 3.854 personas afectadas, seguido por Cauca con 2.622 personas, Nariño con 2.223, Antioquia con 2.194 y Magdalena con 1.960. Los municipios de El Tarra, Ocaña, Sardinata y Tibú concentran una parte importante de la emergencia.

Según la Defensoría, las principales causas de estos desplazamientos fueron las amenazas, los combates, el contacto armado, los ataques con explosivos y el uso de drones, en medio de disputas entre estructuras armadas ilegales. El informe señala que las disidencias de las disidencias de las FARC-EP y el ELN tienen el mayor impacto en la ocurrencia de estos hechos, aunque también identifica responsabilidad de otros grupos armados presentes en los territorios. Además, el 35 % de los eventos afectó a comunidades étnicas, de las cuales el 18 % corresponde a pueblos indígenas y 17 % a comunidades afrodescendientes.

Enfrentamientos entre disidencias de 'Calarcá' y 'Mordisco'. Foto: imagen de archivo, AFP.

En materia de confinamiento, el panorama es aún más crítico. Putumayo encabezó las afectaciones con 12.646 personas que permanecieron confinadas en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Le siguen Caquetá con 11.651 personas afectadas, Chocó con 11.166, Cauca con 10.672 y Antioquia con 5.705. La Defensoría explica que las restricciones a la movilidad obedecen principalmente a amenazas, combates, hostigamientos, presencia de artefactos explosivos y ataques con drones, que han venido en aumento.



Solo en junio, la entidad registró 12 desplazamientos masivos, con 2.742 personas afectadas, y seis confinamientos, que limitaron la movilidad de 3.190 personas. Los casos ocurrieron principalmente en Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades territoriales fortalecer la articulación institucional para atender las emergencias, garantizar la entrega de ayuda humanitaria, reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes frente al riesgo de reclutamiento y mejorar la atención en salud física y mental de las comunidades afectadas. También insistió en el cumplimiento de las Alertas Tempranas y en fortalecer la protección de la población civil conforme al Derecho Internacional Humanitario.