Antioquia es el segundo departamento del país que concentra más crímenes de líderes sociales en 2026

Un preocupante panorama de violencia contra los líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos sitúa a Antioquia con nueve de ellos asesinados este año, estando solamente debajo del departamento del Cauca, que acumula 13 casos. A ello se suma que el departamento también acumula seis masacres durante 2026, según cifras de la Defensoría del Pueblo, lo que enciende las alarmas de la crisis humanitaria que se vive en varias de las subregiones.

Como ya lo había alertado un informe de varias organizaciones no gubernamentales el mes pasado, en el departamento la mitad de los fallecidos de manera violenta se desempeñaban como líderes comunales en sus localidades.

De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, aunque se registra casi la misma cifra que el año pasado a esta misma fecha, esa leve reducción muestra la necesidad de reforzar la seguridad y las garantías para quienes ejercen el liderazgo en sus territorios. Camilo González Posso, presidente de Indepaz.

"El cuatrénio anterior tuvimos un promedio anual de 220 líderes asesinados en todo el país, y en este período del gobierno de Gustavo Petro la cifra ha sido de 180. Es un poco menos, pero no podemos hablar de un cambio estructural. Siguen los mismos patrones y la estigmatización como 1 de ellos, en los discursos del odio, el fanatismo, todo un constreñimiento a los procesos de reclamo de derechos humanos en diferentes regiones del país", indicó.



Katrim de La Hoz, subdirectora de Caribe Afirmativo, se refirió a la importancia de proteger a quienes ejercen liderazgo por las sexualidades diversas, en especial los trans, ante la estigmatización y la violencia de la que son objeto.

"Puedo poner el ejemplo de las personas LGBTIQ más que son constantemente amenazadas, que son víctimas de violencia letal, especialmente las personas con experiencia de vida trans. Que los discursos estigmatizantes o de odio han permeado todas las esferas del poder y también como de las sociedades", aseguró.

Recientemente desde la Fundación Forjando Futuros también indicaron, desde el informe anterior, que el Gobierno nacional debe plantear una reestructuración en el apoyo y cuidado a los líderes sociales que trabajan por los recursos naturales, y en especial, por los que trabajan en contra de la corrupción en el país.

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De acuerdo con datos de Indepaz, en Antioquia durante 2025 fueron asesinados 30 líderes sociales, y en la última década la cifra asciende a 270, lo que se suma a un panorama todavía más desalentador a nivel país: en los últimos 10 años han matado 1.935 líderes sociales.