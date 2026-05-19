Ganaderos de Antioquia entrarían a paro por resolución del ICA que afecta el 60 % del transporte

Gremios ganaderos de la región podrían salir a paro tras dificultades para el transporte de reses en medio de la implementación del nuevo sistema por parte del ICA. Este miércoles habrá reunión clave en Medellín.

Sobre las movilizaciones

Preocupaciones que ajustan más de un mes después de la implementación del sistema SINIGAN V6 por parte del Instituto Colombiano Agropecuario estarían colmando la paciencia del sector ganadero en Antioquia que anuncia posibles movilizaciones.

La entrada en funcionamiento de la nueva plataforma ha generado serias dificultades para la comercialización de ganado. Cerca del 60% de reses no puede movilizarse por la imposibilidad de generar la documentación requerida.



Por eso, este miércoles 20 de mayo, en la Feria de Ganado en Medellín, tendrán un encuentro clave en el que podrían definirse vías de hecho.

Carlos Javier Rojo, uno de los voceros del gremio en el departamento, indicó que están convocadas organizaciones de diferentes subregiones como Urabá, Bajo Cauca, Suroeste, Norte y Nordeste de Antioquia, así como usuarios de la Central Ganadera y hasta transportadores.

“La realidad del medio país es que el país está que sale a un paro ganadero porque lo que menos queremos los ganaderos es que se afecte la canasta familiar, porque esa no es la lógica. Nosotros producimos alimentos, nosotros producimos comida y necesitamos vender la comida pues para nosotros podemos buscar el recurso para el trabajo”, dijo.

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No descartan los promotores de este espacio de concertación que, incluso, en él hagan presencia delegados del ICA con el fin de escuchar las preocupaciones que hoy tiene el gremio en el departamento y que podrían afectar en los próximos días los precios de la carne.

“Si llega le contamos todas las afugias que le tenemos y le planteamos soluciones y si no llega, pues ya a nosotros nos toca con nuestro derecho o ponernos las pilas a mirar que el estado nos mire de una manera diferente, insistió.

Los productores han explicado que el nuevo sistema presenta múltiples inconsistencias como la desaparición de inventarios, predios que no aparecen registrados y dificultades para tramitar las guías de movilización de animales entre fincas, subastas, ferias y plantas de sacrificio.