En menos de tres horas se registraron dos incendios en el cerro Quitasol de Bello, Antioquia

En medio del inicio de un periodo de transición a una época de menos lluvias en Medellín y el Valle de Aburrá, hay preocupación por parte de las autoridades frente a los incendios forestales que se siguen registrando en la subregión metropolitana.

El caso más reciente ocurrió al final de la tarde de este domingo 17 de mayo en el cerro Quitasol del municipio de Bello. La conflagración en zona vereda se reportó en el sector conocido como La Tomatera, en la vía que conduce hacia el municipio de San Pedro.

No obstante, con menos de tres horas de diferencia un nuevo foco atendieron los bomberos de la localidad en el sector de Ciudad Perdida.

Hasta altas horas de la noche se desarrollaron los trabajos para controlar el fuego y se espera que estos se retomen en las primeras horas de este 18 de mayo, tras ser suspendido por seguridad del personal. Así lo aseguró Julio Tamayo, teniente del Cuerpo de Bomberos de Bello.



"Las condiciones meteorológicas han mejorado, por lo cual el trabajo de extinción y sofocación en los dos incendios se ve un poquito más avanzado. Para horas de la mañana se tendrá programada otra intervención con apoyo de otras entidades para poder controlar el incendio en su totalidad".

Las autoridades pidieron a los habitantes cercanos a la zona evitar el ingreso a los lugares donde se mantenga el fuego y reportar de inmediato cualquier columna de humo o novedad de manera oportuna a las líneas de atención.