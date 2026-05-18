El 60 % de reses en Antioquia no puede movilizarse por fallas en nuevo sistema del ICA

Un mes de más dudas que certezas ajustan los ganaderos de Antioquia que denuncian que el 60 % de las reses en el departamento no pueden movilizarse actualmente debido a las fallas que estaría presentando el nuevo sistema SINIGAN V6, implementado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

La situación estaría generando un fuerte impacto en la comercialización de ganado y podría traducirse en un aumento en el precio de la carne en el país, por la reducción en la oferta de animales para sacrificio y distribución, según alertó la Mesa Ganadera de Antioquia.

De acuerdo con representantes de la cadena bovina, el problema comenzó tras la entrada en funcionamiento de la nueva plataforma tecnológica de esa entidad, que reemplazó al sistema SINIGAN 5, decisión que a su criterio fue tomada sin concertación con el sector y sin conocer la dinámica del mercado ganadero.

Carlos Javier Rojo, uno de los voceros del gremio en el departamento, advirtió que miles de animales permanecen represados en las fincas por la imposibilidad de generar la documentación requerida.



"Hay subastas que tenían 750 animales para un día de subasta. Hoy en día tienen 400. El sistema no da, la plataforma es muy débil, no tiene buen sustento. Eso afecta a las subastas, a uno como ganadero porque entonces cómo vende", sostuvo Rojo.

En Colombia, la vacunación contra la fiebre aftosa para bovinos y bufalinos es obligatoria. Luego de cumplir con este proceso, el ICA expide la Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI), documento indispensable para transportar ganado entre fincas, subastas, ferias y plantas de sacrificio.

Sin embargo, los productores denuncian que el nuevo sistema presenta múltiples inconsistencias: desaparición de inventarios, predios que no aparecen registrados y dificultades para tramitar las guías de movilización.

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Además, cuestionan que gran parte del proceso deba realizarse exclusivamente a través de teléfonos celulares, lo que a juicio de Rojo desconoce la realidad educativa de quienes integran el sector. A la par, apuntó que el que los transportadores tengan que completar el proceso es un requisito que solo existe en suelo colombiano, dificultando el procedimiento.

Ante este panorama, la Mesa Ganadera de Antioquia convocó a una reunión este miércoles 20 de mayo a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la Feria de Ganado de Medellín, donde se decidirá si salen o no a paro.

"El país está que sale a un paro ganadero, porque lo que menos queremos los ganaderos es que se afecte la canasta familiar, porque esa no es la lógica, nosotros producimos alimentos, nosotros producimos comida, y necesitamos vender la comida", añadió.

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El encuentro reunirá a ganaderos, transportadores, comercializadores, subastas, ferias ganaderas, Umatas y gremios del sector.

Finalmente, los convocantes criticaron la ausencia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en las mesas de diálogo convocadas para buscar soluciones a la crisis que atraviesa actualmente la cadena cárnica del país.