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Capturaron a extranjero señalado de agredir a un menor de edad en una sala de cine en Medellín

El alcalde Federico Gutiérrez manifestó que la Alcaldía da asesoría jurídica a su familia y pidió a la Fiscalía y a Migración que el caso no quede en la impunidad.

Extranjero capturado en Medellín
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 19 de may, 2026

De nuevo un extranjero es el protagonista de desórdenes en la capital antioqueña, donde se han reportado casos de fiestas, explotación sexual de menores de edad y hasta desórdenes en vía pública. Esta vez fue por la agresión a un menor de edad en una sala de cine de un centro comercial en El Poblado.

Según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, las autoridades actuaron desde el primero momento que se conoció el caso y gracias a la rápida reacción entre la seguridad del centro comercial y la Policía Nacional, el ciudadano de nacionalidad francesa fue capturado por el delito de lesiones personales.

El mandatario aseguró que entabló comunicación con la abogada de la familia del menor de edad y con su madre, a la par que indicó que dispusieron el equipo jurídico a la familia, haciendo seguimiento directo con la Fiscalía y Migración Colombia “para que este caso avance y no quede impune”.

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“Como padre de familia, este tipo de situaciones duelen e indignan. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos y rodearlos siempre”, fueron las palabras de Gutiérrez, a través de su cuenta en X, donde publicó una foto del señalado agresor.

Por lo pronto, se conoció que avanzan las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento contra el hombre.

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