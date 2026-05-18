Más de 50 personas han sido capturadas este año en Medellín por agredir a funcionarios públicos

Autoridades en Medellín han capturado este año a más de 50 personas por atacar a funcionarios públicos. La Alcaldía reconoció que la orden es que se proceda con todo el peso de la ley ante estas situaciones.

Recientemente se han conocido casos de agentes de tránsito que han sido agredidos por ciudadanos en Medellín, situación que ha provocado el rechazo contundente de la Alcaldía y le pidió a la población civil, “total respeto a nuestras autoridades y a nuestros funcionarios públicos”.

Las autoridades en la capital de Antioquia indicaron que no van a permitir que ni agentes de tránsito, ni policías, ni funcionarios públicos sean golpeados en procedimientos u otros tipos de situaciones en donde quede en duda la institucionalidad, por lo que se ha pedido que se procedan con todo el peso de la ley ante cualquier caso de agresión.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, insistió que no solamente se han pedido capturas, sino que también se realizan operativos en las zonas donde los funcionarios públicos son agredidos por personas del común o delincuentes.



"Ya lo que va corrido del año van más de 50 capturados por agresiones a servidores públicos. La invitación es a que la autoridad se respete, a que la ley se cumpla. Ahí está la autoridad, es para velar por los intereses de todos los ciudadanos", dijo Villa.

Por su parte, Villa mencionó que se debe tener en claro que los funcionarios públicos deben cumplir con sus labores con apego a la ley, sin que esto exima a que posibles actuaciones irregulares sean objeto de agresiones en diferentes circunstancias.

Uno de los últimos casos ocurrió en inmediaciones de la Terminal del Norte en donde dos agentes de tránsito fueron atropellados por un hombre que intentó evadir un control de las autoridades en esta zona del Norte de la capital de Antioquia.