Conductor de plataforma intentó volarse y arrolló a dos agentes de tránsito en Medellín

Por tratar de evadir un puesto de control, un conductor de plataforma en Medellín arrolló a dos agentes de tránsito en la Terminal del Norte. Al hombre le inmovilizaron el vehículo

Una situación inusual se vivió en las últimas horas en inmediaciones de la Terminal de Transporte de Norte, donde un hombre que se movilizaba en un vehículo intentó burlar a los guardas de tránsito en medio de un operativo de control y validación de documentos a los conductores.

Todo este hecho fue grabado por varias de las personas que se encontraban en ese momento en la terminal de transporte. En las imágenes se puede observar cómo un vehículo de color negro choca contra una de la patrullas motorizadas de la Secretaria de Movilidad de Medellín.

#Video Momento exacto en el que un conductor de plataforma intentó evadir puesto de control en la @TerminalesMed del norte y arrolló a dos agentes de tránsito de #Medellín. Al conductor le inmovizaron el vehículo y le impusieron varios comparendos. #MañanasBlu pic.twitter.com/4wP2zkMBHS — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 28, 2026

De inmediato otro agente de seguridad que se percata de la situación, le cierra la salida por el carril derecho, el conductor del vehículo reacciona retrocediendo el automotor, en lo que parece ser un intento de fuga, pero no resulto, pues en cuestión de segundos, el carro está rodeado por civiles y más agentes de tránsito, además un varios taxis que le impedían moverse.



De acuerdo con el reporte entregado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, fueron dos agentes de tránsito los que resultaron lesionados, uno con lesiones considerables, quien fue trasladado de inmediato en una ambulancia a un centro asistencial, mientras que el otro presentó heridas leves.

Además, se pudo esclarecer que el hombre es un conductor de plataforma, situación que lo habría llevado a intentar escapar del sitio y evadir la validación de documentos. A este hombre le fue inmovilizado el vehículo y se le impuso un comparendo por ser un conductor informal.