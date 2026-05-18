Personería de Medellín pide reforzar plan de prevención por lluvias y riesgos en quebradas

La Personería de Medellín pidió a la administración distrital fortalecer el plan de acción frente a las lluvias. Desde el Ministerio Público resaltaron la necesidad del monitoreo y limpieza de ríos y quebradas, así como mantener actualizados mapas de riesgos

Pese a que en el corto y mediano plazo pronósticos del Ideam indican para Medellín y Antioquia un intenso fenómeno de El Niño con temperaturas superiores al promedio histórico, el cambio climático y las variaciones que pueden registrarse con eventos de precipitación siguen generando preocupación en autoridades de la capital antioqueña.

Así lo evidenció la Personería de Medellín quien solicitó a la administración de la ciudad fortalecer acciones preventivas para evitar tragedias.

La agencia del Ministerio Público emitió una alerta preventiva ante las consecuencias evidenciadas en los últimos meses derivadas de las lluvias como inundaciones, crecientes súbitas y caída de árboles.



En ese sentido, solicitaron a autoridades ambientales intensificar la limpieza de quebradas y sumideros, mantener actualizados mapas de riesgo y reforzar la estrategias de prevención y pedagogía comunitaria frente a la gestión de emergencias.

"Emitió una alerta institucional. Hemos identificado que en el año 2025 y en el primer trimestre del 2026 se presentaron precipitaciones de lluvia muy intensas, desbordamientos de quebradas, generando consecuencias a bienes y, sobre todo, a ciudadanos", dijo Manuel Alejandro Carvajal, personero delegado.

La entidad también reiteró la corresponsabilidad que los ciudadanos tienen en las acciones frente a la prevención de emergencias originadas por lluvias.

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Por eso, solicitaron evitar arrojar residuos a quebradas y espacios públicos, atender oportunamente las alertas y orientaciones de las autoridades, pero también reportar oportunamente cualquier situación que en esta materia pueda ponerlos en peligro.