Habilitan tránsito por la avenida El Poblado en Medellín tras hueco generado por lluvias

Tras casi un mes de cierre, fue reabierto el tránsito por la avenida El Poblado, en Medellín, en sentido sur-norte, luego de la emergencia provocada por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, que generó una fuerte socavación en este importante corredor vial de la ciudad.

La situación se registró el pasado 17 de marzo, cuando las lluvias causaron el colapso de una estructura hidráulica y obligaron a cerrar la transcurrida vía del suroriente, afectando la movilidad en la comuna 14, especialmente en sectores como Patio Bonito.

Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Medellín declaró la urgencia manifiesta y puso en marcha trabajos continuos durante 25 días, con personal y maquinaria especializada operando las 24 horas para recuperar la vía.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo, explicó qué queda en el corredor vial tras la intervención: "Logramos recuperar este corredor clave de la avenida El Poblado y habilitarlo antes de lo previsto. Fue una obra compleja y urgente, con una intervención técnica que no solo restablece la movilidad, sino que deja una infraestructura hidráulica más robusta, una vía en óptimas condiciones y mayor tranquilidad para la ciudadanía", dijo.



Durante las obras se controló el paso del agua, se retiraron sedimentos y se desmontó la estructura colapsada. Posteriormente se construyó un nuevo canal en concreto que ahora conduce el agua por debajo de la avenida y mejora la capacidad hidráulica de la quebrada.

Aunque ya se recuperó la movilidad, la secretaria de Medioambiente de Medellín, Marcela Ruiz, explicó que siguen algunas obras en la zona para evitar inundaciones a futuro: "Seguimos avanzando en otras obras que son necesarias para reducir el riesgo en la zona, que tienen que ver con incorporar sistemas de drenaje sostenible, también para reducir la velocidad y aumentar la retención de la quebrada en este punto, evitando la inundación en Patio Bonito", afirmó.

Cabe resaltar que la vía fue reconstruida desde su base con capas de piedra, materiales compactados y un nuevo pavimento de mayor resistencia, lo que permitió restablecer la movilidad en este eje clave del suroriente de Medellín.

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Las autoridades indicaron que, de manera paralela, continúan los estudios en la cuenca de la quebrada La Presidenta para identificar puntos críticos y avanzar en soluciones que reduzcan el riesgo de inundaciones durante futuras temporadas de lluvias.