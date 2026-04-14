Cerca de 100 familias en Medellín no han evacuado sus viviendas a pesar del riesgo por lluvias

Pese al riesgo por las lluvias, cerca de 100 familias no han evacuado la zona afectada en Manrique, donde en Semana Santa falleció un niño de tan solo 5 años arrastrado por la corriente de una quebrada. En Itagüí son 12 familias a las que se les ordenó salir de sus viviendas luego de un torrencial aguacero

La evacuación de familias en zona de alto riesgo en el sector Las Granjas - Jardín de Medellín avanza en medio de la urgencia por prevenir una nueva tragedia tras las fuertes lluvias registradas a inicios de abril.

Durante una reciente jornada se determinó que son 89 familias las que están en alto riesgo y por ello la necesidad de evacuar.

Hay que recordar que ante el peligro inminente de permanecer en la zona, 18 familias ya manifestaron su intención de buscar vivienda en arriendo, por lo que la preocupación se centra en las 245 personas que aún no han salido de esta zona de la capital de Antioquia y podrían poner en riesgo su vida.



El director del Dagrd, Carlos Quintero, detalló por qué se registra el riesgo en esta comunidad e indicó que este es real e inminente, por lo que proteger la vida sigue siendo la prioridad: “"Que el riesgo persiste y que es importante acatar esas recomendaciones de evacuación definitivas para proteger sus vidas", aseguró.



Itagüí también evacua viviendas por lluvias

Sin embargo, no es la única situación de evacuación en el Valle de Aburrá, ya que en el municipio de Itagüí se ordenó la salida de sus viviendas a 12 familias de la vereda El Porvenir que se vieron gravemente afectadas por las fuertes lluvias de las últimas horas.

Mientras la Alcaldía de Itagüí avanza en el censo de las personas damnificadas por las precipitaciones en esta zona del Área Metropolitana, los expertos aseguraron que es necesaria la evacuación porque en las edificaciones hay grietas e inestabilidad en el terreno.