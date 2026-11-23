La directora nacional del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), Sandra Tapias, aseguró en Meridiano Blu que el gobierno del expresidente Gustavo Petro engañó a la ciudadanía al prometer la revocatoria de 7,5 millones de fotomultas en el país.

Según explicó la funcionaria, no existe ninguna irregularidad en la plataforma ni habrá una devolución automática de dinero, por lo que los conductores deben seguir pagando sus comparendos si requieren adelantar trámites mientras la Superintendencia de Transporte emite un fallo definitivo.



¿Por qué el SIMIT afirma que el Gobierno Petro engañó sobre las fotomultas?

De acuerdo con lo expuesto por Tapias, la confusión entre los conductores surgió tras un anuncio realizado en mayo del año anterior, cuando la entonces superintendente de Transporte divulgó en medios de comunicación la apertura de una investigación contra 36 organismos de tránsito por 7,5 millones de comparendos presuntamente irregulares.

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"Le dijeron mentiras a la gente, por supuesto, porque uno no puede hacer una devolución automática cuando el proceso hasta ahora está en su etapa de desarrollo", afirmó Tapias, señalando que fue irresponsable anunciar una anulación masiva sin aclarar que existe un proceso sancionatorio en curso.

Cámaras de fotomultas en Bogotá Foto: MovilidadBog

La directiva precisó que la actual administración del presidente Abelardo De La Espriella y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, a través de la nueva superintendente, adelantan el debido proceso y las validaciones técnicas para determinar qué sanciones fueron legales antes de emitir un fallo de fondo.



Asimismo, la funcionaria explicó que el dinero recaudado por comparendos no reposa en una sola cuenta: el 90 % de los recursos ingresa directamente a los organismos de tránsito municipales o departamentales y el 10 % restante corresponde al SIMIT, lo que impide legal y operativamente cualquier reintegro masivo sin una orden judicial o administrativa previa.



¿Qué función cumple el SIMIT y a quién se debe reclamar por una multa?

Ante los cuestionamientos ciudadanos dirigidos contra la plataforma, Tapias enfatizó que el SIMIT no es una autoridad de tránsito ni un ente de control, y que tampoco instala, habilita ni opera las cámaras de fotodetección en el país.

En términos prácticos, el SIMIT funciona únicamente como una central de información, de manera similar a como opera Datacrédito en el sector financiero, donde los ciudadanos pueden consultar si tienen reportes pendientes, pero las multas son impuestas y administradas por cada organismo de tránsito local. Si un conductor requiere negociar, impugnar o solicitar la revocatoria de una obligación, debe acudir directamente a la entidad que originó el reporte y no al sistema de consulta.

La verificación de multas de tránsito en Colombia por internet es una herramienta valiosa. Foto: Movilidad Bogotá

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Para diferenciar las responsabilidades institucionales dentro del proceso de fotodetección en Colombia, la directora detalló el rol de cada entidad:



Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): es la entidad encargada de verificar y habilitar técnicamente las cámaras de fotodetección en las vías del país.

es la entidad encargada de verificar y habilitar técnicamente las cámaras de fotodetección en las vías del país. Organismos de tránsito (Secretarías municipales o departamentales): son los responsables de instalar, operar las cámaras, imponer el comparendo y cargar la información al sistema.

son los responsables de instalar, operar las cámaras, imponer el comparendo y cargar la información al sistema. SIMIT (www.fcm.org.co/simit): actúa exclusivamente como plataforma de interoperabilidad y consulta nacional; no puede modificar ni eliminar una multa sin autorización expresa del organismo de tránsito o de una autoridad judicial.

actúa exclusivamente como plataforma de interoperabilidad y consulta nacional; no puede modificar ni eliminar una multa sin autorización expresa del organismo de tránsito o de una autoridad judicial. Superintendencia de Transporte: es el ente de control que adelanta la investigación administrativa sobre los 36 organismos de tránsito para definir la legalidad de las sanciones impuestas.

Finalmente, Tapias recomendó a los ciudadanos que planean comprar o vender un vehículo verificar su estado de cuenta en el portal oficial del SIMIT y recordó que, si una persona cometió efectivamente una infracción como pasarse un semáforo en rojo o exceder los límites de velocidad, la sanción sigue vigente y debe seguir su conducto regular.