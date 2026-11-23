La actividad petrolera en los departamentos de Casanare y Meta podrá avanzar con dos nuevos proyectos autorizados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), que otorgó la licencia ambiental para el Campo Tapir Sureste y aprobó la modificación de la licencia del proyecto CPO-5, permitiendo su paso de la etapa de exploración a la de explotación.

En el caso de Casanare, la decisión se tomó el pasado 12 de noviembre y beneficia al proyecto Campo Tapir Sureste, ubicado en el municipio de Orocué y a cargo de Petróleos Colombianos S.A. La autorización permite adelantar actividades de exploración y producción mediante la perforación de hasta 35 pozos convencionales, distribuidos en cinco locaciones.

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El proyecto también contempla la construcción de una Central de Facilidades de Producción, hasta 25 kilómetros de nuevas vías y la adecuación de otros 20,57 kilómetros de carreteras existentes, además de infraestructura eléctrica y líneas de flujo. Frente al manejo del recurso hídrico, la Anla estableció que no habrá vertimientos en cuerpos de agua superficiales y que las aguas residuales tratadas serán dispuestas en el suelo mediante cinco zonas autorizadas.

En materia ambiental, la licencia establece una compensación de 919,12 hectáreas, frente a una intervención proyectada de 234,81 hectáreas. Estas acciones incluyen la conservación de bosques cercanos a fuentes hídricas y la recuperación de zonas con vegetación secundaria, pastos y herbazales.



Por otro lado, en el Meta, la Anla aprobó el 18 de noviembre la modificación de la licencia del Área de Perforación Exploratoria CPO-5, que ahora pasará a denominarse Área de Desarrollo CPO-5. El proyecto, a cargo de ONGC Videsh Limited, tiene influencia en los municipios de Cabuyaro y Puerto López y recibió autorización para avanzar a la etapa de explotación.

Esta modificación habilita actividades dentro de un polígono de más de 141.000 hectáreas y contempla hasta 40 nuevas locaciones de producción, diez centrales de facilidades, la construcción de 250 kilómetros de vías de acceso y otros 250 kilómetros de líneas de flujo. También incluye infraestructura para transmisión eléctrica y la incorporación de dos granjas solares, cada una con una capacidad de hasta 10 megavatios pico.

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Para este desarrollo, la autoridad aprobó un plan de compensación ambiental de 1.765,92 hectáreas, que contempla la protección de ecosistemas, recuperación de áreas intervenidas, siembra de especies nativas y control de especies invasoras.