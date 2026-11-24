El atentado con carro bomba perpetrado en la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, sigue generando rechazo entre organismos de control, gremios y organizaciones nacionales e internacionales, que condenaron el ataque y pidieron a las autoridades esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y fortalecer las medidas de seguridad para proteger a la población civil.

De acuerdo con el balance conocido hasta el momento, la explosión dejó al menos 23 personas heridas y más de 85 predios afectados, entre viviendas y establecimientos comerciales. Los daños podrían alcanzar cerca de 500 propiedades al contabilizar las unidades de propiedad horizontal, según el reporte de la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) .

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Desde los organismos de control, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, calificó el hecho como un ataque terrorista cobarde y repudiable contra la sede de la Gobernación y advirtió que representa una amenaza para las instituciones y la población civil. “No existe ninguna justificación para estas acciones execrables, son hechos que constituyen una grave amenaza contra la institucionalidad y la población civil. El respeto por la vida, los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario debe ser innegociable. ¡El terrorismo no puede intimidar ni doblegar a las instituciones!”, manifestó el procurador.

Por su parte, la Contraloría señaló que atacar la infraestructura pública y poner en riesgo la vida de los ciudadanos representa un golpe directo a la institucionalidad y a la paz. Entretanto, la Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las medidas de prevención y protección, y exigió a las autoridades esclarecer prontamente lo ocurrido. La entidad también hizo un llamado a los grupos armados para que respeten el Derecho Internacional Humanitario. “El uso de explosivos en zonas urbanas agrede de manera despiadada y colectiva la vida y la integridad de la población civil”, advirtió.



Las federaciones de departamentos y municipios también se pronunciaron. La Federación Colombiana de Municipios pidió al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública reforzar la seguridad en los territorios, proteger a las comunidades y a las autoridades locales, y avanzar en las investigaciones para llevar a los responsables ante la justicia.

En esa misma línea, la Federación Nacional de Departamentos expresó su solidaridad con la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, quien también preside esa organización, y aseguró que los 32 gobernadores permanecen unidos en defensa de la vida, la seguridad y el Estado de derecho. Además, manifestó su confianza en que el Gobierno Nacional, la Fuerza Pública y la Fiscalía actúen con celeridad para esclarecer el atentado.

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A estos pronunciamientos se sumó Asocapitales, que además de expresar su solidaridad con Villavicencio, puso a disposición de la Alcaldía la capacidad de articulación de las ciudades capitales para apoyar la atención de la emergencia. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también ofreció la red pública hospitalaria de la capital para atender a los heridos que requieran ser trasladados.

Desde el sector empresarial, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, expresó su preocupación por las consecuencias del ataque para los ciudadanos, los comerciantes y la actividad económica de Villavicencio. El dirigente también rechazó el atentado contra dos minigranjas solares en Taminango, Nariño, que dejó tres integrantes de la Fuerza Pública heridos.

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“Es indispensable el acompañamiento decidido de las autoridades para que los responsables de estos crímenes sean identificados y respondan efectivamente ante la justicia. Rechazamos toda forma de violencia que ponga en riesgo la vida de los ciudadanos, afecte a los comerciantes y atente contra la infraestructura que contribuye al desarrollo de nuestras regiones”, afirmó Cabal.

Finalmente, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, pidió a las autoridades esclarecer prontamente los hechos y recordó a los grupos armados su obligación de respetar a la población y los bienes civiles. También se pronunció Miroslav Jenča, quien condenó el atentado y reiteró el llamado urgente a cesar la violencia y proteger a la población en las regiones afectadas.