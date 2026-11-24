La Procuraduría General de la Nación en un documento dirigido a la alta comisionada de Paz y directora encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, Viviane Morales Hoyos y a la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, María Margarita Amaris Harker, advirtió que la falta de coordinación entre el Gobierno Nacional y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) podría dificultar el cumplimiento de las sanciones propias impuestas a los comparecientes y retrasar las medidas de reparación para las víctimas del conflicto armado. Así lo advirtió el Ministerio Público en un pronunciamiento en el que evaluó

En el documento en el que evaluó el funcionamiento de la Instancia de Articulación, creada para coordinar las necesidades judiciales con la oferta institucional del Estado, aseguró que este mecanismo todavía no ha logrado consolidarse como un espacio efectivo para garantizar que las decisiones de la JEP cuenten con proyectos, recursos y condiciones institucionales para su ejecución.

Jurisdicción Especial para la Paz Foto: JEP.

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Entre los principales problemas identificados por el Ministerio Público están la fragmentación de los recursos públicos, la proliferación de rutas administrativas, la contratación de operadores externos y la concentración de funciones en dependencias administrativas de la Jurisdicción.

Uno de los principales puntos cuestionados por la Procuraduría está relacionado con la financiación de las primeras dos sentencias de sanción propia, para cuyos proyectos la JEP estimó un presupuesto indicativo de 122.115 millones de pesos. El Ministerio Público señaló que todavía no está acreditada la financiación integral de estas decisiones y advirtió sobre el desfase entre los tiempos judiciales y los ciclos presupuestales del Estado.



De acuerdo con el análisis, las primeras sentencias fueron confirmadas en julio de 2026 sin que sus contenidos se hubieran articulado previamente con las entidades ejecutoras. Como consecuencia, la programación de recursos para atender las necesidades pendientes podría trasladarse a la vigencia de 2028, lo que representa un desfase cercano a tres años desde las sentencias de primera instancia.

Frente a este panorama, una de las recomendaciones centrales es cambiar la forma en que se estructuran las sanciones restaurativas. El Ministerio Público considera que sus contenidos deben construirse conjuntamente entre la magistratura de la JEP y las entidades del Gobierno desde las primeras etapas de diseño, y no cuando las decisiones judiciales ya están tomadas.

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El propósito es que, antes de dictar una sentencia, se hayan identificado los proyectos disponibles, las entidades responsables y los recursos necesarios, y que exista viabilidad técnica y financiera para cumplir las medidas.

Según el texto, el modelo actual puede obligar al Ejecutivo a formular nuevos proyectos o modificar su programación presupuestal después de que la JEP define los componentes de las sanciones. En ese sentido, también se pidió articular los tiempos de la justicia con los ciclos de planeación y presupuesto público, mediante un plan de trabajo con compromisos, responsables y plazos verificables.

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Otro de los cuestionamientos que hace el Ministerio está relacionado con el uso de recursos públicos a través de organismos internacionales y otros operadores para desarrollar actividades restaurativas. En este punto cuestiona, entre otros, el convenio suscrito entre la JEP y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por 30.000 millones de pesos, que contempla costos de operación por 3.900 millones, equivalentes al 13% del aporte.

Procuraduría General de la Nación Foto: Procuraduría

El Ministerio Público señaló que, a noviembre de 2026, no contaba con información que permitiera verificar avances en la ejecución de esos recursos en actividades restaurativas.

También llamó la atención sobre el convenio entre la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), que cuenta con un aporte público de 44.510 millones de pesos.

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De acuerdo con el balance, a septiembre de 2026, ocho de los 13 proyectos asociados a esa iniciativa seguían en estructuración o actualización y los otros cinco estaban en alistamiento para su ejecución.

Es por esto por lo que recomendó privilegiar la ejecución de las actividades de reparación a través de las entidades públicas nacionales y dejar la contratación de organismos internacionales u otros operadores como una alternativa excepcional, siempre que se justifique su necesidad y sus ventajas técnicas y financieras.

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Asimismo, el documento también cuestiona dos proyectos de decreto que estaban en discusión: uno relacionado con el funcionamiento de la Instancia de Articulación y otro sobre los denominados “servicios restaurativos”.

A juicio del Ministerio Público, el primer proyecto presenta problemas en la distribución de competencias y no garantiza una participación suficiente del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en las decisiones relacionadas con la financiación y la planeación. Por eso, propuso que ambas entidades hagan parte del espacio de articulación.

Sobre el segundo proyecto, advirtió que introduce la categoría de “servicios restaurativos”, que no está prevista como una figura jurídica autónoma en la legislación de la JEP, y que podría generar nuevos procedimientos y requisitos administrativos.

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En consecuencia, solicitó al Gobierno Nacional descartar ambos proyectos en sus términos actuales y elaborar nuevas propuestas que se ajusten a las competencias establecidas en la ley.

Entre las demás recomendaciones está promover un nuevo documento CONPES que actualice los lineamientos de 2022 y establezca una estrategia de financiación para las sanciones propias y las medidas de contribución a la reparación. También pidió que los recursos necesarios se incorporen en la programación del Presupuesto General de la Nación, especialmente a partir de la vigencia de 2028.

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El Ministerio Público advirtió que estas medidas deben ser tenidas en cuenta con prontitud debido al carácter temporal de la JEP y al cierre próximo de las investigaciones de la Sala de Reconocimiento.