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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía imputará a Roberto Prieto, exgerente de campaña Santos por caso relacionado con Odebrecht

Fiscalía imputará a Roberto Prieto, exgerente de campaña Santos por caso relacionado con Odebrecht

La investigación está relacionada con un contrato por un millón de dólares para realizar estudios y seguimiento de la candidatura, cuyos pagos habrían sido efectuados por Odebrecht a través de una filial de Sancho BBDO y mediante cuentas en el exterior.

Roberto Prieto
Roberto Prieto.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Este jueves 5 de noviembre está programada la audiencia de imputación de cargos contra José Roberto Prieto Uribe, quien fue gerente de la campaña de reelección presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. La investigación está relacionada con un contrato por un millón de dólares para realizar estudios y seguimiento de la candidatura, cuyos pagos habrían sido efectuados por Odebrecht a través de una filial de Sancho BBDO y mediante cuentas en el exterior.

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De acuerdo con los testimonios citados por la Fiscalía General de la Nación, la multinacional brasileña Odebrecht habría pagado los servicios contratados por medio de Paddington Ventures, filial de Sancho BBDO. La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que se celebró el contrato, el origen de los recursos y los pagos relacionados con los servicios para la campaña presidencial de 2014. "Los hechos están relacionados con el contrato de US$1 millón para estudios y seguimiento de la candidatura. Según los testimonios citados por la Fiscalía, Odebrecht habría pagado esos servicios a través de Paddington Ventures, filial de Sancho BBDO, utilizando cuentas en el exterior."

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La Fiscalía también explicó que la decisión es distinta frente a otro contrato entre Sancho BBDO y Odebrecht. Se trata de un acuerdo firmado en 2015, por cerca de 2.500 millones de pesos, para la prestación de servicios de publicidad.

En ese caso, el ente investigador archivó la actuación al concluir que los trabajos contratados sí fueron realizados y que los pagos efectuados estaban justificados. La determinación se refiere exclusivamente a ese contrato de publicidad y no implica el cierre de la investigación relacionada con el millón de dólares destinado a los estudios y al seguimiento de la candidatura presidencial de 2014.

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