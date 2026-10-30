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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía solicita a Miguel Ángel del Río responder sobre presuntas filtraciones del proceso Uribe

Fiscalía solicita a Miguel Ángel del Río responder sobre presuntas filtraciones del proceso Uribe

El llamado de atención se extendió a todos los sujetos procesales, a quienes se les recordó la obligación de mantener bajo estricta confidencialidad la información sometida a reserva.

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Fiscalía General de la Nación.
Foto: Fiscalía.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

La Fiscalía General de la Nación les hizo un llamado de atención a todas las partes del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez para que preserven la reserva sumarial y se abstengan de divulgar información relacionada con el expediente. Además, dio un plazo de cinco días hábiles al abogado Miguel Ángel del Río Malo, representante de la parte civil, para que se pronuncie sobre las quejas presentadas por el abogado Jaime Enrique Granados, defensor principal del exmandatario, por presuntas filtraciones relacionadas con el proceso.

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La decisión responde a dos memoriales radicados el 9 de septiembre y el 28 de octubre de 2026, en los que Granados puso en conocimiento del despacho posibles conductas que, a su juicio, constituirían una violación de la reserva sumarial por parte de Del Río.

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La controversia está relacionada por ejemplo con la divulgación de información sobre las declaraciones de los exparamilitares conocidos como ‘Don Berna’ y ‘Jhon Bolívar’, que generó molestias en la defensa del expresidente. El despacho dispuso correr traslado al abogado del Río para que ejerza su derecho a pronunciarse y presente las pruebas que considere pertinentes.

En el documento, la Fiscalía señaló: “De conformidad se corre traslado de las quejas presentadas al abogado de la parte civil, doctor Miguel Ángel Del Río Malo, para que, dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil a la comunicación de la presente decisión, emita el pronunciamiento que estime pertinente y aporte las pruebas que pretenda hacer valer, si las tuviere”.

La entidad precisó que el trámite busca garantizar los derechos de defensa, contradicción y debido proceso. También ordenó abrir un cuaderno incidental dentro del expediente para adelantar la actuación correspondiente frente a las quejas formuladas por la defensa de Uribe.

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El llamado de atención se extendió a todos los sujetos procesales, a quienes se les recordó la obligación de mantener bajo estricta confidencialidad la información sometida a reserva. La Fiscalía indicó que esta medida busca proteger el debido proceso y la integridad de las partes e intervinientes.

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“En consecuencia, se conmina a todos los sujetos procesales para que se abstengan de difundir por cualquier medio de comunicación información relacionada con el proceso”, señala el documento.

La advertencia incluye posibles consecuencias en caso de incumplimiento. Según la decisión, si alguno de los intervinientes desatiende la orden, se adelantará el trámite de medidas correccionales, sin perjuicio de las eventuales sanciones disciplinarias a las que haya lugar.

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