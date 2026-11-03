Fiscalía reporta 391 capturas tras megaoperativos del Gobierno contra más de 40 bandas criminales

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de 391 presuntos integrantes de más de 40 estructuras delincuenciales, como resultado de los megaoperativos realizados durante los últimos 45 días en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y municipios de Antioquia, con participación activa del presidente Abelardo de la Espriella. Las organizaciones intervenidas estarían relacionadas principalmente con homicidios, hurtos y tráfico local de estupefacientes.

De acuerdo con el balance de la entidad, las acciones hicieron parte de un modelo estratégico de investigación que busca identificar y afectar de manera estructural a las organizaciones que generan mayor impacto en la seguridad y la convivencia. Para ello, se adelantaron labores de policía judicial, análisis criminal, asociación de casos y reconocimiento de patrones delictivos.

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En total, fueron intervenidas 12 estructuras en Bogotá, 11 en Cali,9 en municipios de Antioquia,6 en Medellín y 5 en Barranquilla. Las operaciones incluyeron diligencias de allanamiento y registro, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y el Ejército.

La Fiscalía indicó que las investigaciones permitieron asociar 1.300 noticias criminales y ofrecer respuestas institucionales a más de 1.200 víctimas reconocidas en los procesos. Las intervenciones hacen parte de los planes de priorización definidos desde enero de 2026, dirigidos a debilitar las capacidades operativas y financieras de las organizaciones y avanzar en la judicialización de sus presuntos integrantes.



En Bogotá, uno de los principales resultados se obtuvo con la ‘Operación Kratos’, que dejó 20 capturados: 19 mediante orden judicial y uno en flagrancia. Según la Fiscalía, tres estructuras fueron impactadas: dos presuntos integrantes del Tren de Aragua, seis de ‘Los Satanás’ y 12 del grupo delincuencial ‘Los Usurpadores’.

Las investigaciones contra estas personas están relacionadas con posibles actividades de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión, tráfico de armas, estupefacientes y tentativa de homicidio. Los procedimientos se realizaron en las localidades de Kennedy, San Cristóbal, Engativá y Bosa. Durante los allanamientos fueron incautados 26 celulares, un computador portátil, una tableta y 200 kilogramos de marihuana.

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En la capital también fue intervenida la facción ‘Puentes II’, vinculada por las autoridades con la organización delincuencial ‘El Mesa’, cuyo accionar se originó en el Valle de Aburrá y posteriormente se extendió a otras regiones, entre ellas Soacha y Bogotá. Esta estructura estaría relacionada con tráfico de estupefacientes, homicidios y desplazamientos forzados en medio de disputas por el control de rentas ilícitas.

En Antioquia fueron impactadas nueve estructuras y en Medellín otras seis. Entre ellas está ‘La Roja’, señalada de cometer hurtos violentos mediante la modalidad de fleteo en el área metropolitana del Valle de Aburrá. También fue intervenido el grupo ‘La Miel’, en el suroeste antioqueño, con la judicialización de 18 presuntos integrantes. La Fiscalía le atribuye cinco hechos criminales ocurridos entre diciembre de 2024 y septiembre de 2026, que dejaron siete personas asesinadas y una herida. Entre los casos investigados está el homicidio colectivo de tres hombres, ocurrido el 25 de febrero de 2026 en la vereda El Porvenir, sector Sabaletas, de Titiribí.

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En Cali fueron impactadas 11 estructuras y judicializados 90 de sus posibles integrantes. Una de ellas es ‘Los de La Luna’, investigada por el tráfico local de estupefacientes en los barrios San Pascual y San Bosco, de la comuna 3. Según las evidencias recopiladas, sus integrantes habrían instrumentalizado a personas en condición de calle para almacenar, transportar y comercializar drogas.

Por su parte, en Barranquilla fueron intervenidas cinco bandas y judicializados 35 presuntos integrantes. Entre ellas figura ‘Los Virtuales RJ’, señalada de explotar y comercializar ilegalmente juegos de suerte y azar mediante rifas y bingos en Atlántico, La Guajira y Cesar. La investigación indica que esta organización habría operado desde 2023 y contaría con una estructura jerárquica para distribuir, promocionar y recaudar los recursos de esas actividades.