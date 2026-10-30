"Se acabó el show, hoy empezó el gobierno De La Espriella": senador Meisel por ley de rescate fiscal

La radicación ante el Congreso de la República del proyecto de ley de ajuste y rescate fiscal por parte del Gobierno Nacional ha desencadenado una intensa discusión política y económica. Diversos legisladores han reaccionado al contenido de la iniciativa y, de manera particular, a las formas en que se ha llevado a cabo su presentación y socialización.

Un llamado a asumir las decisiones difíciles de Estado

En diálogo con Mañanas Blu, el senador del Centro Democrático, Carlos Meisel, enfatizó la urgencia de que el Ejecutivo transite del plano del discurso de campaña a la gestión efectiva del Estado ante la compleja situación de las finanzas públicas.

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"Se acabó el show, se acabó la tarima, se acabaron las canciones, se acabaron los espectáculos, se acabaron los fuegos artificiales. Creo que hoy empieza el gobierno y eso es una realidad que tanto gobierno como el Congreso tiene que entender", aseveró el congresista.

Meisel hizo hincapié en que el país requiere certezas frente a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que las medidas impopulares deben abordarse con responsabilidad constructiva. Sobre temas álgidos como la modificación al impuesto a la renta personal, el senador recordó el antecedente social del país al señalar que "a este país casi lo queman en el 2021 por una propuesta muy parecida que en ese momento creo que era totalmente inoportuna, pero que tiene argumentos válidos que hay que revisar".



Asimismo, instó al Gobierno a comunicar estas decisiones con la debida anticipación al ciudadano.

Hermetismo y fallas en la pedagogía legislativa

Uno de los aspectos más criticados por los legisladores radica en la falta de socialización previa de la iniciativa legislativa. A pesar de la magnitud del proyecto, compuesto por más de 100 articulados, el senador Meisel reveló la falta de comunicación fluida al afirmar: "me enteré del texto por ustedes los medios de comunicación anoche".

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Además, sostuvo que "el gobierno sigue sin tener una relación cercana, una comunicación por lo menos directa o fluida, incluso con los integrantes de la bancada de gobierno", calificando de inconveniente el hermetismo y el manejo acelerado de los tiempos de debate en el Congreso.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Partido Liberal e integrante de las comisiones económicas, Alexander Bermúdez, coincidió en el reclamo por la falta de información previa. Bermúdez sostuvo que "estábamos desde hace días pidiéndole al gobierno nacional que nos diera luces sobre los alcances de esta ley de rescate económico. Nunca nos dijeron nada... jamás se hizo una socialización con los congresistas de las económicas".

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Impacto en la clase media y contrastes económicos

Al evaluar la estructura de la propuesta fiscal en comparación con reformas anteriores, Meisel señaló diferencias conceptuales frente a la efectuada en años anteriores. Según el legislador, no se debe repetir el modelo que afectó la dinámica productiva y derivó en crecimientos económicos bajos.

No obstante, advirtió que la nueva propuesta busca recabar recursos mediante "otra serie de ingresos más de impacto al ciudadano, más hacia el aumento de este impacto hacia un sector de la clase media que lógicamente va a causar dolor".

Aunque reconoció la necesidad de abrir la discusión técnica sobre los ingresos y apoyó las propuestas dirigidas al recorte de gastos burocráticos y públicos, reiteró su negativa a respaldar trámites legislativos caracterizados por la premura y la falta de transparencia hacia la ciudadanía.

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La línea roja del Partido Liberal: la canasta familiar

Desde la bancada liberal, las principales preocupaciones se centran en el impacto que el articulado pueda tener sobre el costo de vida de los sectores más vulnerables. El representante Alexander Bermúdez fijó una posición tajante frente a la posibilidad de gravar productos básicos.

"Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo los liberales en que se le pongan impuestos a la canasta familiar. Ese tema no está en negociación. Siempre nos hemos opuesto y lo seguiremos haciendo", sentenció.

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El congresista enfatizó que cualquier incremento impositivo a los bienes de primera necesidad "va a afectar a la clase más baja, a la clase más pobre de Colombia". Frente a la incertidumbre sobre aspectos específicos del texto y la aclaración de conceptos entre la canasta básica y la familiar por parte del Ministerio de Hacienda, el Partido Liberal anunció que esperará las explicaciones oficiales en el Congreso antes de definir su postura y presentar sus inquietudes formales.

Escuche aquí la entrevista: