El Ejército Nacional alertó sobre una modalidad de tercerización criminal que estaría permitiendo a grupos armados organizados expandir sus actividades ilegales en las ciudades mediante alianzas con bandas delincuenciales locales.

Según el Gaula Militar, estas estructuras estarían involucradas en actividades como el microtráfico, la extorsión y los secuestros selectivos. En Bogotá, las investigaciones de inteligencia han identificado una posible tercerización de actividades relacionadas con las finanzas ilegales del Clan del Golfo.

Clan del Golfo utilizaría bandas locales para controlar territorios y secuestrar selectivamente. Suministrada.

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La inteligencia militar también ha advertido sobre el uso de redes sociales para organizar eventos que, presuntamente, terminan siendo utilizados como escenarios para desarrollar actividades criminales.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes estudiarían previamente los lugares y segmentarían el público invitado a estos encuentros, con el propósito de ejecutar actividades relacionadas con el microtráfico, la extorsión y algunos secuestros selectivos.



“También delegan lo que son los sicariatos para dentro de los mismos grupos delincuenciales ocupar algunos espacios territoriales donde distribuyen su droga. Entonces ellos ya reconocen algunas bandas que manejan territorios y les dan instrucciones para que hagan lo que ellos requieren, caso puntual de la extorsión y algunos secuestros selectivos”, aseguró el coronel Styk Reyes Monsalve, comandante del Comando Gaula Militar.

Las autoridades, además, advierten que estas alianzas también estarían relacionadas con disputas territoriales y el uso de redes sociales para organizar eventos que terminan siendo escenarios de actividades criminales.

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Las autoridades también han identificado el uso del sicariato para disputar espacios territoriales destinados a la distribución de sustancias psicoactivas.

Hasta el 26 de octubre de 2026, el Gaula Militar reportó más de 1.900 capturas, 30 muertes en operaciones militares, más de 5.900 millones de pesos que se dejaron de pagar a las rentas criminales y la incautación de más de 24 toneladas de estupefacientes.