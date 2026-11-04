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Crece choque entre minagricultura y Lafaurie: auditarán fondos públicos administrados por Fedegán

La medida busca investigar posibles irregularidades y garantizar que los recursos se reinviertan en la productividad del sector.

José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond Baquero
José Félix Lafaurie e Indalecio Dangond Baquero
X: @jflafaurie y @MinAgricultura
Por: Paola Peñaloza
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que avanzará en una auditoría integral, independiente y con enfoque forense dirigida al Fondo Nacional del Ganado, administrado por la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Esto, en medio del reciente choque del jefe de esa cartera con José Félix Lafaurie en una reunión y en la que le pidió que abandonara el recinto en tres ocasiones, según manifestó el dirigente en entrevista con Blu Radio.

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Sobre la auditoría, el ministro señaló que tiene "una obligación irrenunciable, defender los recursos públicos y proteger cada peso de nuestros ganaderos y productores de leche". Esta revisión técnica busca examinar con rigor cómo se han recaudado, administrado e invertido los recursos de las cuotas de fomento ganadero y lechero.

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Durante el proceso se investigarán posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte, conflictos de interés y cualquier desviación de su destinación legal. Desde el ministerio se aclaró: "No partimos de acusaciones, partimos de una obligación, conocer la verdad", advirtiendo que de encontrarse irregularidades se actuará "con toda la contundencia de la ley" para recuperar los recursos comprometidos y trasladar los hallazgos a las autoridades competentes.

Asimismo, el jefe de la cartera fue enfático al señalar: "En este ministerio no habrá recursos intocables, contratos inmunes, ni administraciones por encima del control". El propósito central de esta auditoría es garantizar que "el dinero de fomento se traduzca en oportunidades, en crecimiento y en bienestar para quienes sostienen nuestra ganadería", recordando que "los recursos de fomento no pertenecen a quienes los administran, pertenecen al sector y deben servir exclusivamente para fortalecerlo".

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