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ELN secuestró a subteniente del Ejército en Arauca: hombres armados la interceptaron

El presidente De La Espriella exigió su liberación y ordenó todo un despliegue para dar con su ubicación.

Secuestraron a subteniente del Ejército María Camila Pantoja.
Secuestraron a subteniente del Ejército María Camila Pantoja.
Foto: Fuerzas Militares
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

La subteniente del Ejército María Camila Pantoja Hernández Saravena fue secuestrada por el ELN en Arauca. La oficial se movilizaba por el casco urbano de Saravena cuando fue interceptada por hombres armados que iban en una moto.

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Pantoja hace parte del Grupo de Caballería Mediano N.° 18 y, según la información preliminar, el secuestro habría sido perpetrado por integrantes del frente ‘Domingo Laín Sáenz’.

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“Una vez conocida la situación, este comando activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda y los mecanismos de coordinación interinstitucional, con el propósito de establecer el paradero de la uniformada y lograr su pronta liberación”, aseguró el Ejército.

Por su parte, el presidente Abelardo De La Espriella exigió su liberación y ordenó todo un despliegue para dar con su ubicación.

“No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra fuerza pública y desafiar la autoridad del Estado. He ordenado desplegar todas las capacidades de nuestro Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrarla y lograr su regreso sana y salva”, señaló el mandatario.

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