'Primo Gay' está recluido en búnker de Fiscalía en Medellín; hoy empiezan las audiencias

Hace cerca de 24 horas cayó alias 'Primo Gay', uno de los delincuentes más buscados de Antioquia y que ahora está a pocos minutos de empezar a afrontar las audiencias en donde será enviado a prisión por su responsabilidad en diferentes crímenes como el asesinato del periodista Mateo Pérez.

La información que se ha podido conocer hasta ahora es que luego de su captura en zona rural de Briceño, alias 'Primo Gay' habría sido trasladado hasta la ciudad de Montería en donde lo estaba esperando el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.

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Aunque aún no se conocen los registros del encuentro, el temido delincuente fue trasladado hasta Rionegro y luego nuevamente a Medellín en donde a esta hora se encuentra recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación en la capital de Antioquia.

Pero, ¿cuál es el futuro de alias 'Primo Gay'? En el transcurso de la mañana comenzarán las audiencias en donde se le imputarán diferentes delitos como los mencionó el defensor de derechos humanos, Óscar Zapata.



"Alias 'Primo Gay' es responsable de graves violaciones a los derechos humanos, graves infracciones al derecho internacional humanitario en estas zonas de influencia, homicidios selectivos, desplazamientos forzados, amenazas", indicó el defensor.

Hay que mencionar que a la espera de las decisiones de las autoridades colombianas, aún no se ha descartado la posibilidad de que Estados Unidos pida en extradición a alias 'Primo Gay', entre otros motivos, por el derribamiento de un helicóptero estadounidense que le causó la muerte a 13 policías en Amalfi.