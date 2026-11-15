“Miserable asesino despreciable": presidente De La Espriella confrontó a alias 'Primo Gay'

Tal y como se había conocido desde el momento de la captura de alias 'Primo Gay', el delincuente fue llevado hasta Montería, donde fue confrontado por el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien lo señaló de estar detrás de múltiples hechos violentos, entre ellos la masacre de 13 policías en Amalfi y el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario aseguró que alias 'Primo Gay' tendría alrededor de diez años de trayectoria dentro de organizaciones armadas ilegales, con antecedentes en el ELN, las disidencias y el Clan del Golfo. Además, lo responsabilizó de provocar el desplazamiento de más de 2.500 personas en Briceño.

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En el video se logra apreciar cómo Abelardo De La Espriella confrontó de manera vehemente al delincuente, a quien también se le señala de extorsionar a Hidroituango y participar en atentados contra torres de energía en Medellín y Bello.

"Esta porquería es 'Primo Gay'. Miserable asesino despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene. Este tipo creía que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y a la población civil. Asesino de asesinos. Bienvenido a la Patria Milagro. Este es candidato para el barco. Lo vamos a meter en alta mar, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz", manifestó el presidente.



“Miserable asesino despreciable. Vamos a hacer se pudra en la cárcel”, el presidente Abelardo De La Espriella confrontó a alias 'Primo Gay' luego de su captura en Briceño, Antioquia. #VocesySonidos pic.twitter.com/mHwo7oLR8L — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) November 15, 2026

El mandatario también le recordó a alias 'Primo Gay' los homicidios de policías y soldados. Además, aseguró que, durante el procedimiento, las autoridades le respetaron la vida y que ahora deberá responder ante la justicia por los hechos que se le atribuyen. De La Espriella también aprovechó el encuentro para expresarle que espera que sea requerido por Estados Unidos y pague por sus delitos en una cárcel federal.

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"Maravilloso. Se puede ir en extradición, que se quede allá 40 años en una cárcel federal, 15 pisos bajo tierra. La porquería esa", afirmó De La Espriella.

Se espera que durante este puente festivo se lleven a cabo las audiencias contra el delincuente y así se pueda conocer con prontitud en qué centro de reclusión afrontará su pena uno de los hombres más buscados por las autoridades en el departamento de Antioquia.