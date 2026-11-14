Golpe al narcotráfico con incautación de 1.680 kilogramos de coca a través de estrategia Esmeralda

En la subregión del Urabá, al noroeste de Colombia, la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), en desarrollo de la Estrategia Esmeralda, decomisó 1.680 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Con esta operación dejarían de ingresar más de 52 millones de dólares que financian al narcoterrorismo.

Además, se evitó que 4.200.000 dosis de cocaína fueran distribuidas a nivel internacional, pues tenían como destino Amberes, Bélgica.

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Por su parte, De La Espriella felicitó a los efectivos de la Policía Nacional que participaron en este operativo y entregaron los resultados. Además, recalcó que no se dará tregua hasta derrotar a estas organizaciones.

"Con esta operación evitamos que más de 4.200.000 dosis de cocaína llegaran a las calles y golpeamos las estructuras narcoterroristas dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes", dijo el mandatario en su cuenta de X.



"La droga estaba oculta en cajas de banano, distribuidas en cuatro estibas dentro de un contenedor que tenía como destino final Amberes, Bélgica", agregó el jefe de Estado.