Gobernador de Antioquia pide extradición de alias ‘Primo Gay’ tras su captura en Briceño

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que la extradición de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, sea el siguiente paso tras su captura en zona rural del municipio de Briceño. El mandatario aseguró que los responsables de los hechos violentos atribuidos a esta estructura criminal deben responder ante la justicia por sus acciones.

A través de su cuenta de X, Rendón reconoció el trabajo del presidente Abelardo De la Espriella y de la Fuerza Pública en el operativo que permitió la detención del señalado cabecilla. Además, aseguró que este resultado representa un mensaje para las víctimas de la violencia en Antioquia, entre ellas las familias que han sufrido desplazamientos, los comerciantes afectados por extorsiones y los integrantes de la Policía y el Ejército asesinados.

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“La extradición de alias ‘Primo Gay’ debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades”, manifestó el gobernador, quien también envió un mensaje de tranquilidad a las comunidades afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales.

La extradición de alias “Primo Gay” debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades.



Mi reconocimiento al presidente @ABDELAESPRIELLA , a la Fuerza Pública y a todos los que hicieron posible este golpe contra el crimen.



Este resultado es por… pic.twitter.com/BNXTZuwWG2 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 14, 2026

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, confirmó que Uñates López tenía una trayectoria delictiva cercana a los diez años. Según explicó, comenzó como explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc y posteriormente escaló hasta convertirse en su máximo cabecilla, además de desempeñarse como enlace criminal del Clan del Golfo.



De acuerdo con el oficial, desde esa posición habría ordenado y ejecutado ataques con artefactos explosivos, instalación de minas antipersonal y atentados directos contra la Fuerza Pública. Estas acciones dejaron militares muertos y heridos en municipios como Anorí y San Andrés de Cuerquia.

El general Soto destacó que la captura fue resultado de una operación conjunta entre tropas del Gaula Militar, la Séptima División del Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, el operativo permitió afectar la línea de mando de estas organizaciones y frenar sus planes de expansión territorial en Antioquia.

Golpe a estructuras criminales en #Antioquia. Capturado alias Primo Gay, cabecilla principal de la subestructura 5 del GAO-r y enlace criminal del Clan del Golfo.



Destaco la ofensiva militar sostenida y contundente de nuestras tropas de @GaulaMilitares y @Ejercito_Div7, junto… https://t.co/q0k8iQuupR — Mayor General José Bertulfo Soto Sánchez (@COMANDANTE_EJC) November 14, 2026

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Por otro lado, la Defensoría del Pueblo celebró la captura, pero advirtió que la detención del señalado cabecilla no significa que hayan desaparecido los riesgos para los habitantes de Briceño.

La entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya había advertido sobre la grave situación humanitaria que enfrenta este municipio por las confrontaciones entre el Frente 36 de las disidencias, las denominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.

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En ese documento se identificaron amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, instalación de minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También se alertó sobre los riesgos para líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas.

Saludamos la captura de alias ‘Primo Gay’, señalado como presunto cabecilla del Frente 36 de las disidencias del denominado EMBF, en zona rural de Briceño, Antioquia.



Este avance es fundamental, pero no significa que los riesgos hayan desaparecido.



Hacemos un llamado al… pic.twitter.com/30Cnt18bFb — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) November 14, 2026

Por esta razón, la Defensoría insistió en que las autoridades deben mantener y fortalecer las medidas de protección para la población civil, especialmente ante la posibilidad de retaliaciones, nuevas confrontaciones o desplazamientos forzados después de la captura.