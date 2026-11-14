En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Vuelos en Estados Unidos
Fondo Milagro
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernador de Antioquia pide extradición de alias ‘Primo Gay’ tras su captura en Briceño

Gobernador de Antioquia pide extradición de alias ‘Primo Gay’ tras su captura en Briceño

El Ejército reveló detalles de los ataques que habría ordenado alias ‘Primo Gay’, mientras que la Defensoría insistió en que su captura no garantiza la seguridad de las comunidades.

Alias Primo Gay, señalado como cabecilla de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá, fue capturado en Briceño, Antioquia, durante un operativo de las autoridades.
Alias Primo Gay fue capturado en Briceño, Antioquia. Las autoridades lo señalan como cabecilla principal de las disidencias de las FARC al mando de alias Calarcá y enlace criminal con el Clan del Golfo.
Foto X: @COL_EJERCITO
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pidió que la extradición de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de Primo Gay, sea el siguiente paso tras su captura en zona rural del municipio de Briceño. El mandatario aseguró que los responsables de los hechos violentos atribuidos a esta estructura criminal deben responder ante la justicia por sus acciones.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

A través de su cuenta de X, Rendón reconoció el trabajo del presidente Abelardo De la Espriella y de la Fuerza Pública en el operativo que permitió la detención del señalado cabecilla. Además, aseguró que este resultado representa un mensaje para las víctimas de la violencia en Antioquia, entre ellas las familias que han sufrido desplazamientos, los comerciantes afectados por extorsiones y los integrantes de la Policía y el Ejército asesinados.

Últimas noticias

La primera imagen de la captura de alias 'Primo Gay' en Briceño, Antioquia
Antioquia

¿Quién es alias ‘Primo Gay’? El prontuario criminal del hombre de confianza de 'Calarcá' capturado

El prontuario de disidente que celebró con fusiles y pólvora en Antioquia: este es ‘Primo Gay’
Antioquia

Cayó alias 'Primo Gay', hombre de confianza de 'Calarcá': estaba entre los más buscados de Antioquia

Publicidad

“La extradición de alias ‘Primo Gay’ debe ser el siguiente paso. Los criminales tienen que responder por sus atrocidades”, manifestó el gobernador, quien también envió un mensaje de tranquilidad a las comunidades afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, general José Bertulfo Soto, confirmó que Uñates López tenía una trayectoria delictiva cercana a los diez años. Según explicó, comenzó como explosivista del Frente 36 de las disidencias de las Farc y posteriormente escaló hasta convertirse en su máximo cabecilla, además de desempeñarse como enlace criminal del Clan del Golfo.

De acuerdo con el oficial, desde esa posición habría ordenado y ejecutado ataques con artefactos explosivos, instalación de minas antipersonal y atentados directos contra la Fuerza Pública. Estas acciones dejaron militares muertos y heridos en municipios como Anorí y San Andrés de Cuerquia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El general Soto destacó que la captura fue resultado de una operación conjunta entre tropas del Gaula Militar, la Séptima División del Ejército y la Fiscalía General de la Nación. Según indicó, el operativo permitió afectar la línea de mando de estas organizaciones y frenar sus planes de expansión territorial en Antioquia.

Publicidad

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo celebró la captura, pero advirtió que la detención del señalado cabecilla no significa que hayan desaparecido los riesgos para los habitantes de Briceño.

La entidad recordó que en la Alerta Temprana de Inminencia 019 de 2025 ya había advertido sobre la grave situación humanitaria que enfrenta este municipio por las confrontaciones entre el Frente 36 de las disidencias, las denominadas Guerrillas Campesinas Los Cabuyos y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia.

Publicidad

En ese documento se identificaron amenazas, homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, instalación de minas antipersonal y restricciones a la movilidad. También se alertó sobre los riesgos para líderes comunitarios, docentes, estudiantes y familias campesinas.

Por esta razón, la Defensoría insistió en que las autoridades deben mantener y fortalecer las medidas de protección para la población civil, especialmente ante la posibilidad de retaliaciones, nuevas confrontaciones o desplazamientos forzados después de la captura.

Relacionados

Disidencias Farc

Clan del Golfo

Calarcá

Publicidad

Publicidad

Publicidad