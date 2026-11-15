Mamá de alias 'Primo Gay' sorprende con mensaje tras su captura: "Mi niño, eres un guerrero"

La captura de Néider Yesid Uñates López, conocido como alias 'Primo Gay' y señalado como cabecilla de la subestructura 5 de las disidencias de las Farc, facción de 'Calarcá', ha generado reacciones en redes sociales tras la detención de uno de los hombres que figuraba entre los más buscados de Antioquia.

Ante esto, su madre, identificada como Doris López en TikTok, publicó varios mensajes luego de la captura de su hijo. La mujer compartió una imagen de la detención de 'Primo Gay' acompañada del mensaje "Game Over". Sin embargo, también publicó unas palabras de respaldo para él: "Mi niño, eres un guerrero y ahí estoy para ti, en las buenas y en las malas. Dios nos ayuda a salir de todo esto. Te amo mucho".

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¿Qué dijo la madre de alias 'Primo Gay'?

Una de las respuestas de Doris López llamó la atención. Luego de recibir comentarios sobre su hijo y su relación con Dios, la mujer cuestionó los señalamientos contra él y afirmó que no debería ser juzgado sin conocerlo.



"Nadie es Dios para juzgar, como muchos que solo juzgan por lo que oyen, sin saber si todo eso es verdad y sin haber llegado a tratar con él", escribió.

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Además, agregó: "Solo los tratan de criminales e ilegales porque no esconden lo que hacen, como muchos funcionarios del Gobierno que tiran la piedra y esconden la mano, manada de corruptos".

Las publicaciones se conocieron después de que las autoridades confirmaran la captura de Uñates López, quien era requerido por la justicia colombiana por presuntos delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y conductas relacionadas con el porte ilegal de armas de fuego y municiones.

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¿Por qué alias 'Primo Gay' era uno de los más buscados en Antioquia?

A Uñates López también se le señala de tener presunta responsabilidad en el ataque contra un helicóptero en el que viajaban 13 policías que murieron en Amalfi, Antioquia, en 2025. La aeronave, propiedad de Estados Unidos, había sido prestada para labores de erradicación de cultivos ilícitos.

Además, en agosto de 2026 se conoció que habría abandonado el Frente 36 de las disidencias de las Farc para incorporarse al Clan del Golfo, en medio de las disputas entre ambas organizaciones por el control territorial.

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La facción de las disidencias calificó ese cambio como una traición y lo expresó en un panfleto: "Lamentamos profundamente que ‘Primo Gay’ haya optado por la traición, dando la espalda a quienes en su momento fueron su familia, sus compañeros de lucha y, sobre todo, traicionando la confianza depositada por el pueblo antioqueño".