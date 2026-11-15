Maltrato animal en el Valle de Aburrá: a tucán le cortaron las plumas para impedirle volar

Un tucán juvenil que permaneció cerca de ocho meses en cautiverio fue recuperado por la Policía Nacional y entregado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre (CAVR) del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. El ave, cuya especie no habita de manera natural en esta subregión, ingresó al centro con las plumas de vuelo recortadas en ambas alas, lo que le impide desplazarse por sí misma.

De acuerdo con el informe de valoración inicial realizado por médicos veterinarios y biólogos de la entidad, el ejemplar presentaba un plumaje opaco, las plumas de la cola en proceso de crecimiento y una alta tolerancia a la presencia humana. Según los especialistas, este comportamiento evidencia un proceso de habituación debido al contacto prolongado con personas durante su encierro, factor que altera sus instintos naturales de supervivencia.

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Andrés Gómez Higuita, profesional universitario del grupo de Fauna del Área Metropolitana, informó que desde el año 2024 hasta la fecha se han recuperado 15 tucanes en el territorio metropolitano como resultado del tráfico ilegal. El supervisor indicó que un equipo interdisciplinario adelanta intervenciones veterinarias, biológicas y zootécnicas para recuperar la capacidad de vuelo del ave y evaluar su posible retorno a su hábitat natural.

"Desde el año 2024 hasta la fecha se han recuperado 15 tucanes en el territorio del área metropolitana del Valle de Aburrá. Nuestro equipo de profesionales vamos a hacer el esfuerzo de la parte biológica, microbiológica, zootécnica y veterinaria para que este animal sea rehabilitado y sea liberado en su hábitat natural", destacó el funcionario.



Finalmente, la autoridad ambiental le reiteró a la ciudadanía para no comprar, transportar ni mantener animales silvestres en cautiverio, recordando que cualquier caso de comercialización o tenencia puede ser reportado a través de los canales digitales oficiales o ante la Policía Nacional para garantizar la atención oportuna de los ejemplares.